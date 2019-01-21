【一個因去跳舞】黃智雯闖韓星搖籃翰林藝術高中　子瑜都係畢業生

黃智雯（Mandy）遠赴韓國拍攝的TVB綜藝節目《一個因去跳舞》昨晚（21日）播放第二集，繼上集Mandy到各大韓國經紀公司面試失敗後，今集Mandy到翰林演藝藝術高等學校重拾為期三天的校園生活，與一眾韓國高中生上堂學跳舞。

黃智雯喺《一個因去跳舞》就係去咗翰林藝術高中度同高中生一齊上堂。（網上截圖）

要數到盛產偶像的學校，不得不提位於首爾的翰林藝術高中。這所私立高中在韓國很有名，不少韓國一線偶像包括Twice成員周子瑜、f(x)成員Krystal、SHINee成員泰民、Winner成員Mino等都是這所學校的畢業生，多年來有超過80個明星學生，現在更有16個正在該校就讀的偶像，可見這間學校對於培養偶像很有心得。

翰林藝術高中一向盛產偶像，Twice嘅子瑜同f(x) Krystal都係呢間學校嘅畢業生。（網上截圖）

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由於這是一間藝術高中，所以比較專注學生在藝術方面的發展，以演藝科、音樂劇科、實用舞蹈科、實用音樂科、時尚模特兒科和影像製作科為主。當然，即使是藝術高中學生還是要應付國語、數學、英文、韓國歷史等這類學術科目，只是他們與一般高中生相比所承受的學業壓力會比較輕。由於不少學生已經是藝人或練習生，學校亦不強求學生一定要上堂，只要去考試就可以。

翰林演藝藝術高等學校係韓國數一數二嘅偶像培訓學校。（網上圖片）

這間學校的學生可以上學化妝、染髮等，除了讀書還可以跳舞、唱歌等多元化發展，這麼自由的校園生活，究竟如何才能入讀到呢？首先，除了在面試時要考藝術科目外，由於想做偶像的人實在太多，在這麼大競爭之下初中成績就變得很重要。現在更加有不少補習班教到學生如果考上藝術高中，就好像香港有教幼稚園生升小學的補習班一樣的道理。那麼香港人可以申請入讀翰林藝高嗎？首先，根據法例規定，整體韓國學生人數中最多只可以有5%的外國學生，如果以2019年度入學資格為準，400個新入生中只可以收20個外國人。除了跳舞唱歌要有相當的實力，韓文亦要有一定的程度和資格，所以要爭奪這20個名額（甚至乎還要少）可謂是難上加難。

翰林藝術高中2019年預計將會收400個學生，包括演藝科、實用舞蹈科、實用音樂科及時尚模特兒科各80名，以及音樂劇科及影像製作科各40名。（網上圖片）

雖然學校官網上寫住400個名額，但根據以往的收生數目都比400名少，亦有網友指出，入讀藝術高中的外國學生通常都是已經出道的藝人、被經紀公司錄取的練習生，或已經有強勁後台的人。除非你真的是實力非凡，否則一般外國人難以入讀韓國藝術高中，只能去歡迎外國學生就讀的普通高中了。Mandy在節目中提到，非常羨慕韓國的學生能夠在小小年紀就能夠選擇做自己喜歡做的事情，正正又是因為這些藝術學校有專業的唱歌、演戲、跳舞等等的培訓去支持學生們繼續抱有夢想，朝著夢想進發，對於自己人生目標更加堅定。在香港這個令人夢想破滅的城市，如果可以有這種藝術學校的話，不少對藝術有抱負的人都一定不會向現實低頭放棄自己的夢想。

Mandy去翰林演藝藝術高等學校做咗三日學生，仲同同學打成一片。（網上截圖）

Mandy仲攞到翰林藝術高中嘅學生證添。（網上截圖）

Mandy喺翰林藝術高中學除咗學跳舞，仲要上堂學演戲同行catwalk等等。（網上截圖）

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