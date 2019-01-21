【新喜劇之王】張栢芝產後現身撐星爺　與王寶強重演「我養你呀」

周星馳編劇與執導的《新喜劇之王》，被視為豬年最強勢的賀歲片，近日星爺仲頻頻出招為新片造勢，昨日就去到廣州長隆舉行路演宣傳活動，第一代女主角「柳飄飄」張栢芝，不單止為星爺特別於電影中獻聲，昨日更驚喜現身活動，與新版男主角王寶強重演經典「我養你呀」一幕。

張栢芝難得現身撐星爺，當眾摸摸星爺個頭，證明交情非淺。（視覺中國）

栢芝與星爺互動甚多

（相片來源：視覺中國）

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栢芝影咗輯靚寫真，真係好Fit喎！

（相片來源：視覺中國）

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張栢芝昨日以神秘嘉賓身份現身《新喜劇之王》宣傳活動，日前才剛承認誕下第3胎的她，穿上藍色貼身連身裙，腰肢纖細似乎已極速修身成功。栢芝提到20年前跟星爺拍《喜劇之王》，一直很想跟對方再合作：「可以說，沒有星爺，就沒有我張栢芝。《新喜劇之王》和《喜劇之王》有連結，我也很想和星爺繼續合作，這次我在片中擔任配音。」

重溫《喜劇之王》經典場面

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幾位新舊演員重現《喜劇之王》的經典場面。（視覺中國）

今次栢芝在《新喜劇之王》只限獻聲，當年她跟星爺在《喜劇之王》有很多經典場面，而昨日活動上她與新版男主角王寶強重演「我養你呀」一幕，不過雙方互換角色，由男方扮演「柳飄飄」，栢芝就話完全唔記得「尹天仇」的對白，王寶強就話：「年看《喜劇之王》時，我還是個龍套演員，現在要我和張栢芝重現經典片段，我有壓力」，現在當上星爺的男主角，可謂夢想成真：「我沒想到自己有一天能演星爺的戲，如今算是願望實現啦。」