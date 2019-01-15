【新喜劇之王】欽點要張栢芝出手　星爺︰唔搵佢都唔知搵邊個

周星馳今年賀歲新作品《新喜劇之王》即將會在大年初一上映，早前預告片段曝光後，影迷們隨即發現新片的班底轉變不少，大家心底裡都渴望見到「尹天仇」和「柳飄飄」再度合體演出。其實這對《喜劇之王》的經典的組合，相隔廿年後的確因為新作而重遇，再度合作。原來星爺邀請了張栢芝為電影客串，二人因工作再度重聚，感觸良多更一起想當年。

周星馳和張栢芝相隔20年再合作，二人重聚相信會令不少影迷非常興奮。

提到《喜劇之王》豈能沒有栢芝？這次相隔二十年，《喜劇之王》這對黃金組合周星馳和張柏芝再度合作，不過合作的場地就由幕前移師到幕後，昔日的「尹天仇」今天變成了導演，邀請了「柳飄飄」為電影特別聲演。星爺坦言如果要拍喜劇之王，張栢芝絕對是不二人選。

2009年的鵪鶉樣，這一幕有夠經典又深刻。

看到2019年的鵪鶉樣，相信大家的回憶都即時湧現。

「尹天仇」和「柳飄飄」久別重逢，不單止影迷們期待，其實他們二人都感觸良多，栢芝還大讚星爺保養得好：「佢依然好後生，沒有我想像中做導演好滄桑的樣子。」當被問到為何邀請栢芝為戲中角色配音，星爺笑說：「拍喜劇之王喎！如果唔係搵佢，我都唔知可以搵邊個。」

星爺點名要張栢芝，為《新喜劇之王》特別聲演。

二人再度碰頭，少不免會勾起當年拍攝《喜劇之王》的回憶和拍攝點滴，回想當年自己第一部戲，就要與星爺拍對手戲，栢芝坦言：「我反而唔驚佢，係驚自己做得唔夠好，我知道自己用心就可以演得好。」星爺隨即補充：「其實栢芝唔洗用心都可以做得好好。」 星爺的經典作品多不勝數，今次以新故事內容去拍攝《喜劇之王》，別有一番味道，栢芝覺得這是一個很好的選擇，她解釋：「大多數人都覺得周星馳就是與搞笑掛勾。人生有幾多個20年，想拍就去拍！」說不定 《新喜劇之王》會成為星爺另一喜劇經典。

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星爺表示《新喜劇之王》中的女主角比較像他自己，不知道新作會否成為另一經典？

星爺一如既往，沒有向外界透露太多《新喜劇之王》的細節，大家只能夠在早前釋出的片段尋找蛛絲馬跡，估計新故事情節﹑猜測誰是新一代星女郎？不過，這次星爺接受訪問時就透露《新喜劇之王》是講述一個臨時演員的奮鬥過程，當中的故事跟大家所認識的《喜劇之王》看似類同，其實內有乾坤。除了秉承了自己的喜劇風格和特色，星爺更認為今次女主角遭遇比較似自己，而栢芝就認為《新喜劇之王》仍然保留不少周星馳的個人風格。