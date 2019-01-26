【開心速遞】被逼家中做反派　劉丹呻孫女唔黐佢：對我冇咁親切

劉丹今日（26/1）出席在黃大仙舉行的《愛·回家之開心速遞》「鄰舍團年飯」活動，與大眾同樂共賀新春。劉丹表示每逢過年前準備功夫都不用操心：「因為所有嘢都由我老婆搞掂晒，我只係負責睇下佢整得好唔好，我哋都會買細棵嘅泥種桃花放係屋企，佢有樣嘢好，可以繼續種住佢，出年又可以再開花又環保。」

丹爺表示農曆新年必食菜式有豬手，一定要太太下廚煮幾味。（黃國立攝）

丹爺亦指兒子劉愷威已留港陪過年：「阿仔係香港已經休息咗一段時間，應該過咗年之後計劃開工。」被問到孫女「小糯米」跟邊個多啲？丹爺坦言：「孫女跟Daddy、嫲嫲及姑姑多啲，係跟我跟得最少，因為我係屋企有一個角色一定要擔當，就係一個反派嘅角色，例如佢曳曳我就係碌大對眼，大聲話佢所以必定係我，所以佢對我會冇咁親切啦。」

丹爺話每年派利是都冇計過支出咗幾多，仲話見到人就派。（黃國立攝）

劉愷威與楊冪去年結束五年婚姻關係，女兒「小糯米」由爺爺嫲嫲在香港照顧，被問到「小糯米」有否掛住媽咪？丹爺表示：「佢會用視像通話，之前Daddy唔喺香港嘅時候，佢都會用視像，所以依家新科技都幾方便。」有沒有同新抱溝通過？丹爺繼說：「如果要溝通都唔輪到我哋，由佢哋自己溝通啦，我哋都老啦，唔理得咁多啦。」想唔想佢哋兩公婆再維繫夫妻關係？丹爺嘆息說：「呢啲唔好問，唔好問我，你有機會問下我個仔啦，問下佢哋後生一輩啦！」