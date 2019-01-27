椎名林檎變「追命林琴」？　《今期流行》謎底終解開

古天樂上年夥拍謝安琪合唱《（一個男人）一個女人 和浴室》熱爆本地樂壇﹐成為古仔闊別本地樂壇多年的復出之作。對於古仔的復出﹐不少網民也大表歡迎﹐更以行動支持﹐一人一票投選古仔奪得叱吒「我最喜愛的男歌手」的寶座。網民對他的歌曲的熱愛無容置疑﹐若要數他的經典歌曲﹐非《今期流行》莫屬。

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《今期流行》一歌﹐以及當中的拜神舞﹐於當年風頭也一時無倆。「今期流行 流行追命林琴」一句我們都瑯瑯上口。但其實很多人一直誤以為這句是「流行椎名林檎」。但根據唱片歌書的歌詞﹐其實詞人林夕寫的是「追命林琴」。這點或許大家都聽說過。但大家一直都可能會疑惑到底什麼是「追命林琴」？

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謎底現在終於被解開了。根據馮睎乾於其他傳媒的專欄指出﹐他就這句歌詞向填詞人林夕查證﹐原來歌詞書沒有寫錯﹐林夕寫的就是「追命林琴」﹐而他指的也是歌手椎名林檎。但原來在創作《今期流行》前﹐他寫過王菲的《香奈兒》﹐而事後竟惹來Chanel發律師信要求他親自撰寫道歉信才了事。而日本藝人經紀公司也常會向人發律事信﹐所以為免再引起任何名稱上的風波﹐林夕就巧妙地填上「追命林琴」四字去取其音。

《今期流行》的推出年份為2000年﹐其實也靠近「新宿系創作女王」椎名林檎的出道和開始大熱的年份。所以也不難解釋大家為什麼會有這個美麗的誤會。相信經林夕為歌詞解畫後﹐大家都不會再唱錯了。