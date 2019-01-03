影星古天樂擬辦新音樂獎　樂壇可否「起死回生」？

近日影星古天樂在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」，引起熱議。其後，香港演藝人協會確認，會長古天樂有意籌劃一個新音樂頒獎典禮。香港演藝人協會副會長張敬軒指古天樂心目中的新頒獎禮如同台灣金曲獎，主流音樂與獨立音樂兩者兼顧，計畫中的頒獎典禮希望可以將注意力放在幕後音樂人身上，例如錄音師、混音師。

本港的樂壇頒獎禮主要由電子傳媒主辦，一直被指欠缺獨立、多元，古天樂的計劃值得認同。新獎項宜更多元化，並引入更具公信力的評審方式，重拾大眾對本地頒獎禮的信心。不過，樂壇發展不能單靠頒獎禮的改革，更需要大眾的支持及商界對產業的投資。

現時本地頒獎禮的主要問題可以分為兩個層面。其一，以往傳媒頒獎禮是年度的盛事，有一定影響力，四台聯頒音樂大獎更被視為是年度大獎。但是，隨着互聯網興起，網民從歌曲的點擊率、收藏人數等已可知一二，在互聯網年代，各電子傳媒舉辦的樂壇頒獎禮的吸引力不再，其評選方式及公信力近年備受質疑，甚至鬧出傳媒與唱片公司因版稅關係決裂等事件，獎項的形式未與時並進，規模亦不斷縮減。雖每年有一些新人冒起，但入圍或得獎者則未有太大驚喜，傳媒報道的篇幅未及以往。其二，四大頒獎禮縱然偶爾發掘另類、小眾音樂，但整體而言有欠多元，也未對幕後人員有充足肯定。

古天樂能否突破「四台聯頒」的失敗，團結歌手和音樂人去令「樂壇」重現？（電視畫面）

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事實上，美國音樂雜誌《Billboard》更會以綜合專輯、數碼音樂下載、串流量、廣播放送次數、公演及參與社群指數等數據，再加上最終由全球歌迷投票選出最終得獎者。獎典禮的評審亦要與時並進，在規模及資源投放上須多加考慮。

過往本地音樂獎項無法反映本地整體的音樂狀況，新頒獎典禮應更多元，更具公信力。台灣金曲獎除了有個人獎項之外，還有出版獎項、演奏獎、技術類、傳統音樂類等的獎項，令非主流音樂、幕後人員亦得到肯定。在公信力方面，台灣金曲獎的評審之間相互保密，而每次頒獎完畢，均會將決定得獎者的過程和投票票數公開。

樂壇頒獎禮可鼓勵原創、肯定音樂人的努力及向大眾作推廣，有助本地音樂持續發展。不過，頒獎禮的內容是否吸引觀眾，始終與音樂質素及大眾支持、業界投資有關，要為樂壇帶來新氣象、提高業界的創作動力，業界、市民還須對本地音樂多加支持。