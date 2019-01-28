【荷里活有個大老千】36歲文凱玲入行7年收起性感：我有個底線

文凱玲（Connie）飾演的是乖乖女，舞蹈團成員的「明珠」（左一）。（截圖）

無綫電視劇《荷里活有個大老千》中，文凱玲（Connie）飾演舞蹈團成員「明珠」，戲中與同為姊妹的芬芳（陳雅思飾）、小燕（劉溫馨飾）為了試戲而遭「老闆」調戲並上演一場「三小花試戲泳裝潘金蓮三戲西門慶」，早前更有一段紅磨坊跳舞，性感得來又帶點惹笑。文凱玲（Connie）接受《香港01》訪問時說：「我好鍾意個角色設定，因為好立體。佢係一個好矛盾嘅人。初頭十集可以覺得佢係一個好斯文好乖好聽話嘅人，但係明珠好相信亦都好尊重佢嘅經理人『蓮姐』，雖然未必覺得啱，但係『蓮姐』話做佢都會做，但係去到後尾佢都會有疑問同轉變，有唔同階段其實好立體。」

文凱玲說，紅磨坊跳舞已經是她在本劇中最性感的一段。（IG圖片）

其實她在2012年入行開始拍戲，就已拍攝多部作品，相信大家對她在《喜愛夜蒲2》、《鴨王2》、《唐伯虎之衝上雲霄》等的演出都記憶尤新。那麼， 她的經歷是否就像是「明珠」一樣，順從經理人的意思？她回答說:「呢部份都有啲似，佢咁有經驗，咁梗係信佢嘅判斷㗎啦，如果唔係晶哥，都唔會開始拍戲又有一啲有角色嘅戲，呢幾年又Keep住有嘢做。」

文凱玲都算係王晶常用嘅女演員之一。（視覺中國）

由香港大學心理學系畢業，到任職機艙服務員，再到拍三級電影作性感演出，她有沒有爭扎過呢？「啱啱開始都有猶豫，有搵朋友傾過，睇返好多其他地方嘅戲，好多演員做嘅戲都會喺屋企換衫，或者屋企換衫會Top-Less。呢啲戲其實都係生活入面嘅一部份，唔會覺得係刻意賣弄性感，就算我以前啲戲係比較性感，就算係三級都好，都仲有個底線喺度。同埋我會同自己講，一個專業嘅演員，好多嘢都係演戲一部份，唔可能擔心太多。」

其實文凱玲拍戲都好博命，所以提起佢，都唔少得「性感」兩個字。（網上圖片）

表面上的她看似生活風光、衣食無優，但真實的她卻是一名慳妹，還要付擔家中使費。「一開始拍戲都冇空姐搵得咁多，同埋我個人都係辛苦命，唔可以冇嘢做。之前試過冇嘢做嗰排就去朋友公司做會計，又試過做翻譯。不過就算自己幾辛苦都好，家用都唔可以畀少啲，因為係一個承諾，幾辛苦都要堅持。」對比起觀眾的既有認知，她的生活實在是再平常不過。「食飯我都唔會特別食啲好貴嘅嘢，最緊要係好食，哈，我成日都會喺街邊『篤魚蛋』，又會去茶餐廳食嘢，最鍾意就係食豉油王抄麵。」