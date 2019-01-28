【Wanna One解散演唱會】成員粉絲感不捨　謝幕逐一離場哭成淚海

韓國男團Wanna One今晚（27日）舉行最後一場演唱會，11位成員尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖竭盡全力，為Wannable（Wanna One歌迷）留下美好回憶。演唱會接近尾聲時，Wanna One獻唱《The 12th Star》時，Wanna One和Wannable無不激動落淚，最叫大家傷心的，莫過於11位成員逐一退場，寓意Wanna One正式解散的一幕。

Wanna One完成一連四場演唱會，也完成一年半限定團使命。（影片截圖）

Wanna One今晚演唱活動一年半以來多首人氣歌曲，包括《Energetic》、《Burn It Up》、《Light》、《春風》等，又重演當初令他們成功出道的選秀節目《Produce 101》Season 2主題曲《我啊我》，勾起一眾Wannable回憶。除了團體表演之外，尹智聖、黃旼炫、朴佑鎮等亦有個人表演，當中要數朴佑鎮最令人印象深刻，翻唱BIGBANG的《HARU HARU》和宋旻浩、Ja Mezz、Andup的《Turtle Ship》時，更大曬腹肌，看得Wannable尖叫連連！

朴佑鎮爆衫可算是今晚高潮之一。（影片截圖）

演唱會接近尾聲時，Wanna One獻唱《The 12th Star》和《Beautiful Part II》，姜丹尼爾、朴佑鎮、邕聖祐、黃旼炫等人紛紛激動落淚，唱畢時11位成員更相擁而哭，可見非常不捨得Wanna One。在演唱會結束時，Wanna One逐一離開舞台，寓意Wanna One正式解散。

平日非常眼淺的尹智聖在這傷感時刻痛哭流涕。（影片截圖）

姜丹尼爾也忍不住流下男兒淚。（影片截圖）

Wanna One十一位成員齊齊相擁痛哭。（影片截圖）

齊齊回顧Wanna One演唱會感動時刻