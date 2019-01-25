【守護神．專訪】拒做BB！　劉心悠自創新標籤：想似Lady Gaga

又有機會與劉心悠Update一下近況。

還記得去年因《宮心計2深宮計》而與心悠做訪問，剛剪了一頭短髮的她清新爽朗令人印象深刻，加上配合度極高，相處時間特別愉快。今次心悠一如既往的友善，主動擺起甫士，隨意地伸展一下身體，相片給人感覺自然又舒服。

攝影：梁碧玲

化妝：Annie G.Chan

髮型：Eric Chow@XENTER hair salon

每次為心悠影專訪相片，攝影同事總會投訴時間不夠多。（梁碧玲攝）

角色如衣服？ 心悠：打開衣櫃時好迷茫

記得當時心悠透露，她為接拍邵氏網劇《守護神之保險調查》而剪去長髮，之後又接拍了電影《再見．女人街》，新形象似乎很受歡迎。問到一頭短髮還習慣嗎？她撥一撥頭髮笑道：「還可以呀，打理起來很舒服的，當時監製和導演希望我形象上可以幹練一點，提出這個建議，我想也不想就剪了。事前我不知道髮型可以影響到自己的動態、肢體語言，原來剪頭髮有很大的幫助。」

在《守護神》中飾演保險調查員小杜，如偵探一樣追查案件細節，角色需要心悠表現出一眼便看破可疑之處的幹練與經驗，同時她更是苗僑偉、黃宗澤的上司，為配合這個設定，心悠剪髮並着起西裝，以一個觀眾相當陌生的形象示人，她笑說：「我剪髮後突然不懂得着衫，很混亂、不知道我是甚麼人，因為我衣櫃都是很女孩子的衣服，有半年時間我只識着Tee，劇裏面都是黑色、灰色，這種衣服從來不會出現在我衣櫃中，但現在接受了，着衫也有很多不同嘗試。」

廣告中近乎完美的形象，總不能在電視劇中出現太大差別，但電視劇密麻麻的通告，令心悠花費不少心思去照顧身體：「我是敏感體質，身體情況會反映在皮膚上，拍《守護神》要四圍飛，人在外地食入口的都要戒得很清，一不小心便會大爆發，很糟糕。」（《守護神之保險調查》劇照）

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積極開發處女地 不只有一個面向

提到昔日的純白女神造型，心悠笑道：「我知道，白色的長裙、輕飄飄的，客戶都很喜歡我這種清新的打扮，我真的很喜歡着裙，那個長頭髮、穿長裙的女生仍是百分百存在我心中，但我覺得自己也可以多試試中性的形象，在我身上仍有一大片好荒蕪的地方，有待開發。」

曾經有一段時間心悠白裙配長髮成為招牌造型，加上健康的身形很快便令大家留下印象，獲封為BB級藝人。心悠自爆有不少廣告客戶特別指定這一身造型，更笑說：「我也很想念衣櫃裡的長裙。」（視覺中國）

自立門戶 做自己的總裁

心悠是一位將自己照顧得很好的女生，自十多歲起一個人在加拿大成長，後來獨自來一人到香港發展，幸運有人提供協助，但從來沒有人可以讓她依賴。過去一年心悠成立了個人工作室，還為自己取了一個外號「Lady CEO」，象徵為自己的將來全權負責，她笑說：「我想要一個可以表現自己想法的名字，感覺可以好似Lady Gaga，有想過叫Lady Boss但又太難讀，不如就叫Lady CEO吧。」並不需要演技或戲服，她早已是一位幹練的女孩。

有說心悠很抗拒被叫作「心悠BB」，她直認說：「因為這個一個很Cute的代名詞，我很開心大家會聯想到我，但我並不是只有這一面，我是可以由Cute Cute女成長，但我並不會否定，這是我以前的一部分。」Lady CEO則是總結自己的一個稱呼，心悠解釋：「要多謝大家給我這麼多Hashtag，最近朋友叫我做『劉星星』，早前在芭蕾舞《胡桃夾子》演由聖誕樹頂星星走出來的仙子，我也很喜歡的這個稱呼，它象徵了我的一個角色，但在我而言，我還是會叫自己Lady CEO。」

心悠早前挑戰芭蕃舞演出，在《胡桃夾子》中客串一角：「我有接觸過跳舞，但想不到真的可以在一部經典的作品中與專業舞者合作，今次只敢演出一個戲分有限的原創角色，舞台上的時間不算多，但為此練了三個月舞。」（Facebook圖片）

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為一切做好準備 拒絕親手送走機會

05年電影《阿嫂》起心悠出道已14年，拍過電影、電視劇及網劇，開設工作室是希望做女強人，在工作有一番新事業嗎？心悠表示：「其實我沒有想過會賺很多錢，但現在可以更自由，對自己有更多規劃，好似可以去非洲探訪，去挑戰芭蕾舞，做很多從來沒有想過的事。」其他人追求更高更遠，她選擇追求更廣闊、更多充實自己的可能性。

「好似興趣我也有好多的，馬拉松跑了十年，然後是跳舞、瑜珈，我喜歡活動身體的項目。最近我想克服怕水，總不能導演想我下水，我因為不會游水就將機會轉送其他人，游水也是求生技能，總不能去陽光海灘的地方要著住救生衣。」日前再見到心悠，她很興奮地向大家宣布，終於學會游蛙式克服了童年陰影，真是叻女。新的一年，她希望能在外地參與馬拉松比賽，為喜愛的運動再找到更多可能性。

劉心悠是一盤沙律

接觸了這麼多，最擅長還是演戲嗎？心悠想了想說：「我沒有最擅長的東西。」每一樣事物經過接觸、了解，令心悠學會很多，亦豐富了她的生活與演出：「我也很喜歡網球，以前只會追着波打，現在學識耍心機，用最小力氣去讓對方跑到踹氣，每一個興趣都帶給我一些回饋，但若果要我每日打網球、每日都演戲我會很抗拒的！」

心悠是BB、是女神、是馬拉松跑手，是Lady CEO。「劉心悠是一盤沙律。」她笑道：「很健康、很繽紛的，甚麼都有，想吃甚麼就加甚麼，我最喜歡是牛油果，牛油果可能代表拍戲，希望可以繼續想吃甚麼就加甚麼進去，變得更豐富。」加入一些感情生活可能會更豐富？心悠笑說：「我現在單身呀。」

心悠的心底有很多計劃與想法，透過開設個人工作室，希望能夠一一實行，不再被一個可能性限制自己發展，更希望透過展現自己不再做BB，成為大家眼中的Lady CEO。（梁碧玲攝）

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