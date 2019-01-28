【港版羅拉】朱芊佩參加綜藝《新相親大會》　長裙美妝引全場哄動

去年突然爆紅的「港版羅拉」朱芊佩，上年年尾接拍內地綜藝節目《送一百位女孩回家2》，正式向藝人方向出發，時隔數月，單身的她再參與內地相親節目《新相親大會》，節目中更分享自己的感情經歷和擇偶條件，到底她能否在節目中成功相親呢？

朱芊佩在節目中分享了自己的感情經歷，現年29 歲的她曾經拍過兩次拖，但都是失敗收場。她表示自己是一個搬運工人，但也是一個女人，也希望有其他人愛錫，特別是生病時會感到無助。

「港版羅拉」朱芊佩在內地相親節目《新相親大會》講自己過去的感情。（網上圖片）

這個節目講明是相親，男主角卻先不會現身，由男家的父母先選擇是否接受這個「未來新抱」。朱芊佩經過一輪自我介紹後，有兩家人認可了她，但卻有一位母親指出要她必須放棄搬運工的工作，反而有另一位父親卻說會更加照顧朱芊佩，令她大為感動。到2位男主角終於出場，其中一位3號參賽者榮迪申就是父親說要多加照顧朱芊佩的一位，父親已經為他加了不少分數，自己亦承諾會給朱芊佩一個美滿家庭，更說她是一個「堅韌的靈魂」。

最後的2位男主角，2號高憶辰即場自彈自唱。（網上圖片）

3號榮迪申就用真誠表白。（網上圖片）

到了最後決定，朱芊佩想都沒想便選了3號，兩人擁在一起。在接受訪問時，朱芊佩表示自己被「堅韌的靈魂」這句說話感動，竟然有人會欣賞自己，所以選擇了對方。

最後朱芊佩選擇了3號。（網上圖片）

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