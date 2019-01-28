【收視滯後報告】《荷里活有個大老千》收視低開　唔通係關佢事？

收視滯後報告又出爐喇！今次的日期是1月14日至1月20日。這個星期的看不點多，《荷里活有個大老千》接力《大帥哥》播出，可惜收視一般，而《3日2夜》卻有驚喜表現。

在上一次的收視滯後報告中，顯示《大帥哥》大結局收視為35.7點，是2018 年所有劇集單集最高收視，而全劇平均取得27.7點亦是2018年二線劇集收視之冠。不過《荷里活有個大老千》卻未能承接其氣勢，在首播只有24點收視，下跌超過3點，何解呢？

《大老千》今次都算係出師不利。（劇照）

其實《荷里活有個大老千》並不是數字顯示般差，幾名老戲骨鄭則仕、湯鎮業、金燕玲、黃栢文等都有出色的發揮，劇情未算太過拖，亦有好笑的情節，幾個平時不常於TVB劇出現的王晶班底亦有充分發揮，理應是一套穩紮穩打的劇集，只有24點的確令人比較失望。最大的原因，好大機會不是出於劇集本身，而是在於監製王晶，近年批評王大導絕對比讚美他的多，王晶漸漸已經成為香港觀眾不喜歡的名字，劇情過於翻炒舊料，一貫的低俗，漸漸令到王晶出品的作品未睇已經想鬧，這亦有可能是《荷里活有個大老千》未能高收的原因。

王晶會唔會係《荷里活有個大老千》收視低的原因呢？（劇照）

+ 10 + 9 + 8

另一不得不提的是，星期六晚上播出的《3日2夜》竟然衝破15點，到達15.2點的收視，要知道這個節目播映幾年以來，最高收視也就15.8點。最令人覺得驚奇的是，《3日2夜》一向給人印象就是看女主持，但今次其實是由楊潮凱

和蔣家旻拍檔，證明其實男主持一樣有主場！

楊潮凱一樣有睇頭！