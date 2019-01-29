【肉蒲團】藍燕8年前「破格」性感演出 ：拍唔返以前咁經典！

電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》（下稱《肉蒲團》）在2011年上映當時轟動全港，皆因《肉蒲團》是香港電影史上首部破天荒以3D形式呈現的色情電影，而戲中一眾主角更因此聲明大噪，紅極一時。在戲中飾演女主角「鐵玉香」的內地女星藍燕除了擁有魔鬼身材和樣貌精緻，更憑著一雙極具誘惑迷人電眼迷倒一眾宅男。憑著在《肉蒲團》有破格性性感演出的藍燕更被譽為「亞洲第一3D女神」，之後更大手買入位於北京、上海、韓國等地幾棟豪宅和名貴跑車，坐擁過億身家，早前更在加拿大憑電影《藍色金魚》奪得「最佳女主角」獎項。

藍燕在《肉蒲團》中的大膽演出令身價大升。（電影截圖）

雖然因電影帶挈身價飆升，但藍燕今日（29/1）現身中環為潮玩潮食節目《H.K Pop.Live》錄影後接受《香港01》訪問時坦言，當初拍攝《肉蒲團》時令身邊的朋友都無法接受：「我啱啱出道嘅時候，我問過一啲我好尊重嘅前輩及朋友，佢哋話你可以拍，但始終你拍咗之後嘅路你又會點行呢？之後我返內地拍戲，就好少心咁選擇角色，通常選擇返一啲比較青春正經嘅角度演出，有時候都會有啲性感嘅角色搵我做，我都會篩選過。」

藍燕今日以嘉賓身分，為《H.K. Pop.Live》節目介紹香港地道美食。（陳順禎攝）

藍燕在微博大晒價值350萬人仔的Bently跑車。（藍燕微博）

此外，她亦感激當時老闆蕭定一在《肉蒲團》為她打造一個「女英雄」形象：「我喺戲裡面講我老公出去蒲之後出咗事，我好似個hero（英雄）去救返佢，我覺得佢哋思想好前衛，女英雄主題好有色彩，好似而家嘅《神奇女俠》咁，到而家先至興啲，但係佢八年之前已經諗到，當時嘅演出我覺得好經典，咁所以之後我都可能拍唔返以前咁經典嘅藍本。」

藍燕早前在加拿大憑電影「藍色金魚」奪得「最佳女主角」獎項。（陳順禎攝）

除了藍燕身價飆升做富婆，其他《肉蒲團》演員的去向又如何？「雷神」雷凱欣已成人母就眾所周知，至於在戲中與多位女演員肉搏的日本籍男主角葉山豪參演《肉蒲團》後就幾乎沒有新作品，直至近年才回流日本發展，更於去年首次出演日本電視劇，在《基督山伯爵－華麗的復仇》中飾演香港黑幫，除了講日文對白，他更在劇中大晒廣東話。至於飾演「瑞珠」的AV女優原紗央莉在2011年已在AV界引退，並於2012年與一個50歲男人結婚，現更已改名做松野井雅以一般女藝人活動。

雷凱欣當年經常以性感形象示人。（網上圖片）

雷凱欣已為人母，經常在IG大晒與囡囡的生活點滴。（雷凱欣IG）

葉山豪在《肉蒲團》中飾演男主角「未央生」一角。（電影劇照）

葉山豪（左）去年首次出演日本電視劇，更在劇中飾演香港黑幫大晒流利廣東話。（《基督山伯爵－華麗的復仇》劇照）

AV女優原紗央莉《肉蒲團》中飾演「瑞珠」一角。（電影劇照）