前有線主播鍾煒喬一入TVB即被考起：我發誓以後唔再講蝦有蝦味！

曾經在有線電視擔任5年主播的鍾煒喬（阿Matt）最近加盟無綫電視，同為主播的工作，只是換個咪牌，理論上性質非常類同，有過往的經驗，阿Matt理應能夠很快適應環境？但事實上，阿Matt最近就被工作考起！事源剛加入無綫的阿Matt一個星期，就接到通告，與區永權、鍾晴以及尤蔭蔭一起到順德、潮汕拍攝新年節目《新春旅遊行大運》，豈料自己表現得未如理想：「我最初以為自己都叫做有經驗，但原來過到嚟好多嘢都要適應過。最過份係我自己以前成日笑人做飲食節目講雞有雞味，但今次我發現自己講咗『蝦有蝦味』，原來真係會講出口，所以我發誓以後唔再講蝦有蝦味！」

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鍾煒喬請教前輩區永權

「有好多嘢係以前好少機會試到，」阿Matt說：「我拍咗今次呢個節目先發現，原來四個主持一齊真係好容易會疊聲。以前我都無咁留意到呢件事，同做訪問呀專訪好唔同，好多嘢都要從新去適應。同埋有時攝影師哥哥會同我講『自己搵食』，先發現原來企位上真係好重要，唔好論自己出唔出到鏡先，係只要我企得唔夠好，個畫面就會唔好睇。」當阿Matt發現自己表現未如理想，即時向同行的大前輩區永權請教，學識和練習如何在適當的時候發聲：「其實真係唔容易，佢教我，即使有啲嘢諗到想即時講都好，盡量唔好講，因為咁會令到啲聲音好亂，效果唔好。」阿Matt還希望在往後日子繼續學習，令自己不再像今次感到遺憾。