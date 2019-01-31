【延禧】富察皇后出巡！秦嵐被野生捕獲　竟然收工時間迫地鐵？

內地女星秦嵐因《延禧攻略》因「富察皇后」一角爆紅後片約不斷，29日竟被網友野生捕獲到搭地鐵！

名為「全職漾媽」的網友在微博發文：「什麼狗屎運啊我！我好像在地鐵上看到了秦嵐！姐姐幹嘛去啊這個時間擠地鐵？」發文時間為晚間7點多，正是收工迫爆時段。照片中秦嵐戴着黑色口罩，身邊滿滿都是其他乘客，大家卻都做低頭族玩手機，沒發現「皇后娘娘」就在身旁。

「富察皇后」微服出巡？按圖看秦嵐被野生捕獲搭地鐵的一幕▼

秦嵐工作室則在晚間8點多po出一條影片，透露：「秦嵐今晚綵排，遇上長安街交通管制，哈哈哈，大家棄車趕路，看得出来，在秦小嵐的带領下大家都有在好好健身。」曝光秦嵐是為了趕春晚綵排才急忙趕路又搭地鐵。影片中秦嵐也是戴着黑色口罩，髮型也與網友po的「野生照」一致，發現同事在錄影，秦嵐先是瞪大眼睛、比出食指，直呼：「別拍我啦！」似乎要同事「專心」趕路。

「富察皇后」秦嵐爆紅後活動不斷，近日被拍到忙於綵排央視春晚▼

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野生大明星就在身邊，許多網友驚呼：「羨慕啊！」、「看來秦嵐可以改掉我玩手機的壞毛病，省的玩手機錯過她。」也讚秦嵐迫地鐵的行為相當親民貼地。

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