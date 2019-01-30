【英國犯罪故事】少女屍體雙手被胸圍捆綁　英國警方當失蹤案處理

少女失蹤30年，對於家人來說，傷痛卻是無日或忘，雖然少女尚在人世的機會十分渺茫，但家人始終想有一個最終答案。Netflix紀錄片《調查員：英國犯罪故事》，犯罪學家馬克威廉士湯瑪斯(Mark Williams Thomas)，為失蹤少女家屬重新調查案件，卻發現多宗近似的失蹤案，竟然跟連環殺人犯彼德托賓(Peter Tobin)有關，更質疑英國警方辦案手法出現問題，令死者沉冤未雪。

露易絲失蹤逾30年，至今仍是音訊全無，生死未卜。（網上截圖）

1988年一名少女露易絲連人帶車失蹤，自此再無人見過她，多年來她的家人也未放棄希望，就算少女確實遇害，也想尋回她的遺骸。露易絲父母向犯罪學家馬克求助，重新調查這宗少女失蹤案件，而紀錄片《調查員：英國犯罪故事》就是講述馬克調查的經過，期間發現多宗少女失蹤案，竟然彼此也有關連，而兇手矛頭更直指一名服刑中的連環姦殺犯，卻由於英國警方辦案手法出現問題，讓兇手有機會犯下更多案件。

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犯罪學家馬克懷疑多宗失蹤案，跟姦殺犯彼德托賓有關。（網上截圖）

彼德托賓犯下三宗姦殺案，但他不肯向警方供出其他案件。（網上截圖）

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這名連環姦殺犯是經營汽車買賣生意的彼德托賓，他於1994年侵犯兩名14歲女孩，並用刀子捅傷其中一名女孩，被警方拘捕後判監14年，但他服刑10年後已經假釋出獄，並於2007年再次犯案，姦殺了一名少女，並將屍體埋在教堂地板之下，其後彼德托德被警方拘捕，並在他的寓所掘出兩具失蹤少女的屍體，彼德托賓被判處終身監禁。

潔西厄爾失蹤9年後屍體被發現，但警方只當失蹤案處理。（網上截圖）

潔西厄爾的遺骸雙手被胸圍捆綁，但警方不當兇案處理，更未有採集胸圍上的DNA。（網上截圖）

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犯罪學家馬克根據彼德托賓的工作地點，推斷露易絲有機會也是遭到彼德托賓的毒手，他向彼特的前妻查問，原來彼德早有暴力傾向，曾將她困在公寓不停強暴，更試過用刀插傷她，但在彼德威脅下不敢向警方道出真相。馬克繼續調查，發現另一宗1989年的屍體發現案，留下了無數疑點，死者是1980年失蹤的22歲女子潔西厄爾，屍體發現地點跟另一位失蹤少女露易絲十分接近，潔西厄爾骸骨雙手被胸圍捆綁，但英國警方竟然只當失蹤案處理，完全忽視這是一宗兇殺案，更未有檢驗胸圍是否有留下兇手的DNA，如果兇手真的是彼德托賓，警方輕率的辦案手法，變相令彼德托賓有機會犯下另外三宗兇案，究竟還有幾多宗兇案跟他有關，至今仍是一個謎。