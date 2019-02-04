【皓鑭傳】七大美女時裝Look　排首位女星完全看不出年齡

內地劇《皓鑭傳》由吳謹言、聶遠等擔正演出，劇中以戰國時代為背景，講述各國間的明爭暗鬥，除了講述宮廷權謀外，皓鑭(吳謹言)傾國傾城的美貌亦是一大亮點，但其實劇中還有多位美女，比起吳謹言毫不遜色，而且換上時裝Look，氣質顏值即時大逆傳，而作為女一的吳謹言更三甲不入，以下是七大美女的排行榜。

第2位：譚卓

劇中譚卓飾演秦國華陽夫人，因收異人為義子，隨著異人登基成為秦王，她亦被尊為華陽太后。譚卓曾在《延禧攻略》飾演高貴妃，角色並不討好，其實她是不折不扣的大美人，換上時裝變得充滿爽朗氣息，判若兩人。

譚卓飾演秦國華陽夫人（劇照）

+ 2

第3位：李春嬡

李春嬡在劇中飾演皓鑭妹子岫玉，因妒忌而經常陷害皓鑭，角色相當乞人憎。其實她換上時裝，卻是笑容甜美，皮膚白滑，跟劇中的腹黑角色，截然不同，顏值神態更勝過吳謹言。

李春嬡飾演岫玉（劇照）

+ 3 + 2

第4位：吳謹言

吳謹言是劇中女主角皓鑭，古裝造型當然是盡善盡美，由舞姬、女官、太子妃，在美態中滲出剛強好勝的氣質，但時裝外型卻令她大為扣分，亦局限了演出角色。

吳謹言飾演趙姬皓鑭（劇照）

+ 3 + 2

第5位：姜梓新

姜梓新飾演宮中的女醫官殷小春，亦是皓鑭的好姊妹，是繼《延禧攻略》後二人再次合作。姜梓新現年只得22歲，在演員以外更是一位歌手，青春少艾，加上水汪汪大眼睛，俘虜了不少男粉絲。

姜梓新飾演趙國女醫官殷小春（劇照）

+ 3 + 2

第6位：海鈴

海鈴在劇中飾演公主雅，喜愛異人而加害皓鑭，論顏值只屬中上水平。但換上時裝後，42吋長腿頓時成為她的最強武器，令人心動。

海鈴飾演趙國公主雅（劇照）

第7位：練練

練練飾演奸角女官蕭紅葉，不停加害皓鑭，亦很快被皓鑭成功反擊，最終被皇后杖斃。在眾多女角中，她的古裝造型較其他女角遜色，但返回現代，她屬於斯文型美女，《皓鑭傳》絕對是醜化了她。

練練飾演趙國女官蕭紅葉（劇照）

第1位：寧靜

寧靜於劇中飾演趙國皇后，權謀心計最為厲害，同時是一等一的大美人。寧靜年紀大過其他女角，已屆46歲之齡，卻給人一種驚艷感覺，唯一美中不足，是神情過於嚴肅，帶有冷冷的氣息。

寧靜飾演趙國皇后（劇照）