BTS防彈少年團柾國full pay買20億豪宅　2100呎韓星竇裝修勁靚

「世界彈」BTS防彈少年團近年成績甚佳，帶挈公司BigHit娛樂股價上升外，7位成員都豬籠入水。繼Jin等人外，忙內柾國近日都榮升業主。有消息指他於上年十月以現金，購入有「明星之城」之稱的Trimage高級公寓，與J-Hope、Super Junior利特、東海和少女時代Sunny等巨星齊齊做鄰居。

位於韓國首爾城東區的豪宅Trimage，坐落於漢江邊，而且鄰近首爾林公園。交通設備完善之餘，附近亦有大型商場及銀行等配套，生活配套可說是相當好。Trimage由4幢樓高45至47層的大廈組成，是韓國較罕見的高幢屋苑。而Trimage最吸引的地方，相信是每個單位客廳必備的落地大玻璃，能夠在高處飽覽漢江和公園的美景。同時保安度和私隱度極高，難怪吸引了大量偶像明星入住。其中Super Junior利特、希澈、銀赫、東海、JYJ金在中、Highlight龍俊亨和演員徐康俊等都是住戶之一，而少女時代Sunny也曾在綜藝節目公開閏房內部。

BTS柾國21歲就做業主，真的令粉絲非常羨慕。（網上圖片）

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少女時代Sunny曾公開閏房內部，提到她每天都會坐在落地玻璃前欣賞日落。（網上圖片）

根據韓國傳媒報導，BTS防彈少年團柾國於上年10月，以19億5千萬元韓元（約1370萬港元）購入Trimage低層一個約2100呎的單位。經翻查物業登記資料可見，業主並沒有貸款擔保紀錄，換言之柾國是一次性以現金付清近20億韓元。1997年出生，今年仍未滿22歲的柾國以現金置業，可見BTS防彈少年團吸金力驚人！不過大拿拿1000萬對一般打工仔來說，當然是一個天文數字。其實Trimage亦有相對售價較低的入門級單位，以最細約420呎一房單位來說，只需約5億韓元（約350萬港元）。對比香港天價的樓價來說，350萬能夠入手環境優良的高級公寓，絕對是物超所價。

Girl’s Day成員Yura也是Trimage住戶之一，幾乎每層都有明星居住。（網上圖片）

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