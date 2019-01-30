陳曉華努力籌備華姐比賽：我唔可以再恃住自己食極唔肥而放肆

陳曉華（Hera）今日（30日）出席香港馬術大師賽記者會，透露近日和朋友到北海道旅行：「我覺得好開心，因為我第一次睇雪，喺北海道睇雪覺得啲雪真係好靚，同好似電影裡面播啲雪咁白雪雪，超靚！我自己好鍾意影相，就帶咗自己部相機同啲朋友影相，影影吓凍到手都震晒，唔小心跌咗部相機，勁驚部相機壞咗，好彩有個朋友影開相幫我解決到。」Hera和朋友去了體驗滑雪一天，所以也不預期能學會滑雪，下次有機會會再挑戰；Hera又表示自己是小心型的學生，一但加速向前衝就會自行減速，所以避免了跌倒。

Hera想新一年有機會挑戰演技，實踐在訓練班學到的知識。（葉志明攝）

Hera最近為籌備華裔小姐的比賽而忙碌：「我就都係keep fit啦，同練才藝表演。以前我會同大家講唔使keep fit㗎、開開心心就得㗎喇，但經歷完港姐之後，發現原來係一定要做運動。我而家開始做運動，就特登搵咗個trainer嚟教我做運動，咁佢就同我講話如果你而家唔練，去到25歲之後冇肌肉係一定會肥，咁所以我就開始驚。喺練嘅過程入面其實真係好辛苦，但我唔可以再恃住自己食極唔肥而放肆囉。」說到新年將至，Hera就希望：「自己唔好食咁多年糕，唔好食咁多嘢，好驚減唔切肥！」對自己實行徹底管理，希望在華姐取得好成績。

陳曉華又透露情人節約了鄧卓殷（Amber）去Shopping，問到會不會想找個男朋友一起過節，Hera就期望找個好的男朋友。（葉志明攝）

最近是流感高峰期，醫護人員都紛紛抗議人手不足的問題，曾經是學護的Hera就表示深深體會到前線醫護人員的心情：「其實我以前做護士學生嘅時候，都好深深明白到喺流感高峰期嗰種忙碌，真係廁所都去唔到，前線人員無論護士又好、醫生又好真係好辛苦。我好多同學都係讀Nursing，佢哋有時候都會呻，佢哋好多都系新人、新入職一年，好多嘢都唔係做得咁快手，就會緊張怕做唔完啲嘢。咁我都希望佢哋加油啦！我都明白好忙碌好辛苦嗰種感覺，可能一星期返足六日甚至七日，其實真系好辛苦，你哋要加油！」