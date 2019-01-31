【清醒夢】從夢境滿足現實慾望　知夢控夢方法原來好簡單

韓國電影《清醒夢》，劇情講到男主角為救被綁架的兒子，設法在夢中重現案發經過，並尋找救回兒子的線索。電影情節所講的「清醒夢」(Lucid dream)，即是指人們清楚自己正在發夢，而通過訓練方法，除了「知夢」還可以控制夢境，盡情滿足在現實中不可得的慾望，以下提供的訓練方法可大大提高發清醒夢的機會，只是夢醒後隨時會充斥失落感，繼續逃避現實。

電影《清醒夢》男主角藉著夢境，尋找失蹤兒子的去向。（網上截圖）

人人都會發夢，但能夠控制夢境卻是不少人的願望。（網上截圖）

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每一個人都會發夢，只是睡醒後大部分夢境也不記得，反而令人驚醒的惡夢，卻是記得十分清楚，相當無奈。其實想發一個美夢，甚至將惡夢改寫，並非沒有方法，就是要成功發「清醒夢」，顧名思議，就是在睡覺時有清醒意識，並能控制夢境內容，由於夢境是大腦製造，換句話說在夢中你能操縱一切，例如可以重現想念的人，又或者滿足現實中的慾望，並且無任何道德包袱，皆因夢境是你個人的秘密。

夢中能夠隨心所欲，滿足現實生活中的不足。（網上截圖）

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要成功發清醒夢，首先要做到「知夢」，即是知悉自己身在夢中，並能夠繼續延伸下去，繼而控制夢境內容，以下是成功發清醒夢的訓練方法：

知道自己在發夢後，即可嘗試控制夢境內容，甚至像電影《潛行凶間》(Inception)，可以建構自己的夢境，但要避免容易令自己驚醒的內容，例如鬼怪、猛獸、兇殺，這些夢境讓人難以長時間維持在夢中，至於最後能否成功發清醒夢，就要看各人造化。

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知夢之後，可以開始控夢，建構自己的夢境內容。（網上截圖）