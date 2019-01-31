深入解讀TVB主席陳國強新歲賀辭　本土小品劇係2019年重點？

農曆新年將至，一班打工仔渴望長假的來臨，而一些公司的老闆更會籍新一年的開始總結公司舊事、展望將來，作為本港電視龍頭TVB的主席陳國強當然也不例外，於網上發佈新春賀辭，除了回顧、展望這些基本說話外，更點名力讚三部劇集。

陳國強於致辭開頭除了祝福語外，亦回想上年年尾的《萬千星輝頒獎典禮》，當然也是客氣表揚全台上下同事為頒獎禮的努力，更指頒獎禮成為觀眾熱話。其實他說得不無道理，即使網上有不少反對TVB的聲音，但無論收視或熱討程度，TVB依然在電視界有一個無可撼動的地位。

TVB主席陳國強博士

一年伊始，萬象更新！藉此新春喜慶時刻，我謹代表董事局同寅祝願電視廣播有限公司全體同事萬事如意，闔家康泰，豬年進步！ 上月舉行的《萬千星輝頒獎典禮》令我相當難忘，節目錄得最高超過31.2點七天跨平台總收視點，有超過二百萬名觀眾於電視前見證各藝員、幕後同事獲獎激動喜悅一刻，分享大家努力的成果。我深深感受到同事們互相支持、鼓勵，那團結一致的精神。頒獎典禮成為城中熱話，足見觀眾對TVB製作的喜愛和認同。 主席陳國強博士 己亥農曆新歲賀辭

計返收視，呢個頒獎禮都有成180萬人睇，TVB依然好強大。

講完頒獎禮，陳國強將重點放回TVB製作的劇集，作為上年的「最佳劇集」，《跳躍生命線》率先被點名力讚，繼而在頒獎禮兩手空空大熱倒灶的《大帥哥》也得到主席的嘉許，除了指劇集能夠帶給觀眾歡樂之外，更說《大帥哥》在內地成績相當好，相信這個才是重點。最後一套被讚的劇集，有點意外，是處境劇《愛‧回家之開心速遞》，剛剛宣佈添食至720集後，又得到主席的認同，相信以後講香港處境劇經典，除了《真情》和《皆大歡喜》外，要數多一個名字了。

《大帥哥》雖然冇獎攞，不過有主席力讚都算唔錯。

面對來自全球的競爭，TVB在轉型路上大步邁進。同時，我們亦不忘最重要的使命，致力提升節目質素，優化內容。公司近年積極投放資源，而各部門亦一直與時並進，力求創新，為節目注入大量新元素、新意念。去年多個節目成功引起觀眾關注，口碑收視兼收。如《跳躍生命線》展現救護員的無私付出，成為本年度最佳劇集，馬德鐘亦憑此劇奪得視帝殊榮。又如剛播出的《大帥哥》，輕鬆幽默同時有情有義的故事吸引不少觀眾追看，於內地網上平台的點播率更是成績斐然。老少咸宜的《愛‧回家之開心速遞》更塑造了多個受市民愛戴的角色，成為大家生活的一部分。觀眾對TVB製作的認同，證明同事努力求變、創新的精神獲得大眾欣賞。 主席陳國強博士 己亥農曆新歲賀辭

《愛‧回家之開心速遞》被力讚，睇怕TVB真係相當睇重。

最後，陳國強有些說話的確說中了觀眾的心思，無可否認，在這個時代巨輪的運轉下，TVB要打開北面市場進軍內地絕對無可厚非，亦因此大大增加了「合拍劇」的出現，可惜觀眾似乎對這些比較偏向內地口味的劇集不甚興趣，所以亦可見「合拍劇」在香港的收視著實一般，卻在內地有著不錯的點擊率。既然不無法避免的情況下，TVB為了顧及香港觀眾，一些在主席致辭中的「牽動人心的港味小品」就絕不能少，當陳國強能夠講出這個字眼，看來他亦明白觀眾的口味，但講還講，究竟可以拍到幾多套《跳躍生命線》呢？就睇TVB的功力了。

上年重頭合拍劇《再創世紀》，香港觀眾好明顯就唔buy。

能夠製作牽動人心的港味小品，TVB也能駕馭成本龐大的製作。近年公司與內地龍頭網上營運商合作開拍合拍劇，這個雙贏的合作模式大大提升製作預算，同事有更好的發揮之餘，亦能協助公司拓展內地市場，讓港劇於內地爭一席位。 電視行業經營從來不易，2019年亦有很多不明朗因素，但TVB擁有超過半世紀的豐富經驗，更有一班充滿熱誠和拼勁的台前幕後支持。我深信憑藉大家的努力，必定能延續和發揮TVB的強大優勢，製作更多令港人引以為傲的節目，創出佳績！ 主席陳國強博士 己亥農曆新歲賀辭