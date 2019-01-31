【荷里活有個大老千】住四年劏房追演藝夢　文凱玲：屋企負擔唔輕

文凱玲出席在深水埗舉行的《荷里活有個大老千》時來運轉迎新春活動。凱玲在戲中飾演李施華（經理人）旗下小花「明珠」角色鮮明，當中更有不少性感歌舞表演，迷到不少視迷繼續追看。凱玲笑言：「其實我本身手腳唔協調，又唔識跳舞，咁所以上網睇過嗰個年代跳咩舞，加深咗印象，到現場演嘅時候，即場教即場演，其實我記唔到㗎。」

文凱玲今日出席無綫劇集《荷里活有個大老千》宣傳活動。（李文偉攝）

文凱玲2010年參選香港小姐競選，最終落敗，深明加入娛樂圈收入不穩定，所以一路以來從未放棄空姐工作，儲夠錢才敢入行，不惜租住劏房，在衣食住行慳足四年時間，目的就是儲夠銀彈，為日後進軍演藝圈作準備。文凱玲接受香港01訪問時說：「因為當時屋企都有負擔，唔係輕鬆嘅，咁所以要做多少少嘢搵多少少錢先，因為知道入咗行收入都會比較唔穩定，不過依家就冇做空姐，全身投入演藝事業上，因為細佬妹佢哋出晒身，我可以做我想做嘅嘢。」凱玲續說：「依家就冇住劏房，因為我樓下火燭燒咗成層，好在我嗰日唔喺屋企，拍完嘢返到嚟，見到成層樓薰黑晒，之後諗過真係危險，咁所以之後搬返去同屋企住。」