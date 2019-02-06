【年初二】家燕姐利市特別好意頭　湯洛雯要帶男友登門拜訪？

今日是大年初二，相信各位還是在前往拜年的路上，想𢭃大利是？但又怕應對長輩問題？想知見家長有咩要留意？以下一文總結所有貼士，由薛家燕和湯洛雯解答你所有疑難。

新年如何從家燕姐手上得到大利市？

家燕姐：「我封利市啲人話好好意頭。」

湯洛雯：「我要啊！我要！」

家燕姐：「咁一定啦。當然啦，我會返公司嘅，我又會出嚟同大家團拜嘅，喺嗰段時間就可以𢭃我利市啦。我又冇理由攞住疊利市周街派加嘛，香港幾百萬人喎！」

湯洛雯：「郭富城應承咗。」

家燕姐：「咁郭富城做啦，我遇到啲熟人咪派囉。」

湯洛雯：「家燕姐啲利市封好得意㗎，係印咗佢自己個樣，同埋佢著住財神衫。」

家燕姐：「旺財吖嘛。」

湯洛雯：「所以聽講好多人都特登問你拎利市。」

家燕姐：「好似俾個信心佢哋咁，佢哋袋咗成年都話行好運喎，咁第二年又同我攞過啦，攞完之後話我媽又想攞封，跟住話我爸又想攞封，跟住就越攞越多。」

湯洛雯：「佢哋淨係攞利市封定要埋啲餡？」

家燕姐：「一定係有餡既！我俾利市封你冇餡得唔得吖？」

湯洛雯：「梗係唔得啦，我嗰封要超大㗎、厚嘅！」

家燕姐表示新年要講些吉利說話，年輕人之間流行說的「不勞而獲」、「財色兼收」等願望自己放在心裡就好了。（陳順禎攝）

新年見到長輩都會被問一連串問題，靚湯原來都怕俾人問？

湯洛雯：「我諗我今年拜年應該會好多人問我：幾時⋯⋯」

家燕姐：「紅鸞星動咁囉。」

湯洛雯：「拜年就會見到好多親戚，親戚應該都會好關心我嗰方面，所以大家親戚唔好問我喇，做近嘢㗎喇。」

家燕姐：「通常啲人問都會問：幾時到你派利市啊？」

湯洛雯：「係啊！」

湯洛雯表示很多人都很關心她的感情狀況，但自己暫時挺享受單身。（陳順禎攝）

如果湯洛雯帶男朋友予家燕姐過目有咩要注意？

家燕姐：「首先睇吓佢識唔識禮貌，譬如嚟探我，梗係要帶手信、禮物啦，就唔好就咁買包橙喎，起碼一個大嘅（Gift）Hamper。如果新年就帶封利市啦，雖然佢係後輩，即都俾封利市我、好意頭咁樣啦。」

湯洛雯：「吓，後輩俾返利市前輩？」

家燕姐：「可以㗎，仲可以大封啲添㗎。同埋儀容要清潔、乾淨，雖然年三十晚可能打通宵麻雀，或者玩天光，但嚟到見到我就一定要剃鬚、梳靚個頭。最緊要就係對你好，即佢同你嚟見我嘅時候，招呼你周到、錫你最重要，譬如嗰日凍嘅，同你拎住件衫啊之類。」

湯洛雯：「好Sweet啊，講完好似我就真系要帶個人返嚟俾你見。」

家燕姐：「直情係㗎喇，咁我又會準備封利市俾你哋嘅。」

湯洛雯：「我而家記低先，冇諗過原來有咁多注意事項。我就知道要嗌人、打招呼、有眼神交流、笑容滿面、帶手信，呢幾樣係最緊要。」

家燕姐：「問埋我幾時得閒，請我食餐飯。」

家燕姐說新年會和家人去新界行個大運，但許願樹等地太多人則不會考慮。（葉志明攝）

新年注意事項

－吃蘿蔔糕、年糕，喻意步步高陞

－吃生菜，喻意生生猛猛

－初一要吃素；初二才吃開年飯

－新年前剪頭髮、買鞋，新正頭（初一至十五）不可以做

－初一不可以掃地、洗頭，按照傳統歷法是晚上11時前

＊想知道更多新年內容可留意無綫電視節目《新春開運王》

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