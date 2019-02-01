【法證先鋒IV】陳煒連踩46小時廠景破紀錄　咁趕為咗交場畀呢部劇

連踩46小時係咩玩法？

在無綫做演員，無論你演技如何、名氣多大，一律都要面對捱更抵夜的拍攝過程，這是眾所皆知，所以圈中有不少嘗試過這種滋味的藝人都表示過，在無綫拍劇，是辛苦的。最近由梅小青監製，黃浩然、李施嬅、陳煒、譚俊彥等主演的新劇《法證先鋒IV》正拍攝得如火如荼，今日（1/2）陳煒更刷新一項新紀錄，完成了連續46小時廠景的拍攝工作！

對上一次嘅廠景紀錄係27.5小時，同樣都係梅小青嘅作品《宮心計2深宮計》，由馬國明創下。（劇照）

46小時不眠

記得煒哥早前在接受《香港01》專訪時提過，自己只要一開工就不會「恰眼瞓」，當時她是以《宮心計2深宮計》做例子，她曾說：「從入行開始到而家幾攰都係咁，因為我覺得恰完之後再埋位，個人會好唔清醒，個人會離開咗，（最長幾耐無瞓？）喺呢套戲入面，我起碼試過十幾次個頭係連咗三日戲，即係無洗頭無拆頭，咁樣先可以爭取到三個鐘頭去瞓覺。算係入行以嚟最辛苦。」

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今次煒哥連踏46小時可謂再創新高！這個馬拉松式的拍攝進程，煒哥總共拍攝了30多場戲，而這個場景亦正是煒哥劇中的屋企：「其實唔係全部都有我份嘅，中間有幾場係拍康華同鄭子誠，咁我啲時間我都叫做係可以休息嘅。不過我就冇用嚟瞓覺，我用咗啲時間嚟睇劇本。」

長達46小時的過程，煒哥亦不忘在個人IG持續更新。（Instagram）

工作人員超佩服 拍得咁趕原因係趕交場！

其實連踩46小時，並非人人能做得到，即使中途有換過班的工作人員亦稍有微言，但據他們透露，撐足全程的煒哥卻竟然一句都沒有呻過，再回想自己，又豈能叫苦？甚至在最後一場戲份，踩足全程的煒哥與康華上演的一場激動鬧交戲仍然能順利完成，實在令在場所有工作人員心悅誠服，佩服她仍然精神奕奕！

無綫一年大概出產16至20部自家製劇集，而主要用以拍劇的廠約有3至4個，而每部劇拍劇長度亦介乎3個月或以上，廠期的確非常緊迫，所以今次能夠刷新開廠時長紀錄，原因廠景租用到期，不得不得「還廠」之前完成所有廠景拍攝場面，據知，接同廠的劇集是馬國明主演的《降魔的2.0》。

有好多人同煒哥一齊打破紀錄架！（Instagram）

煒哥今次係做科學鑑證主任：