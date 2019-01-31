《荷里活往事》致敬位逐個數　里安納度神還原經典美劇場面

昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）回來啦！這位國際大導將在今年推出改編自駭人兇殺案件的新片：《荷里活往事》（Once Upon a Time in Hollywood）。本片巨星雲集，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）、瑪歌羅比（Margot Robbie）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）、狄高達芬寧（Dakota Fanning）、添羅夫 （Tim Roth）……等豪華陣容，星光熠熠。故事設定忠實還原1969年時代，背景位於荷里活的中心地帶，而關於本片的各種細節也漸漸浮現。如今，全新一批充滿濃厚60年代風格的電影劇照陸續曝光。

《荷里活往事》劇照

昆頓塔倫天奴，致力再現荷里活的昔日光景

外媒《Vanity Fair》近日公開一批《荷里活往事》電影相關劇照，並在其Twitter公開寫道：「《荷里活往事》，昆頓塔倫天奴的第9部作品，是一個關於非主流文化不斷開始蔓延的故事，也是荷里活黃金年代的末期。」

《Vanity Fair》公開《荷里活往事》最新劇照。（Twitter）

60年代對於電影文化以及美國本身的發展都是個相當重要的年代，而這幾張全新公開的劇照，也讓我們更加清楚地看到片中三位主角的復古造型。里安納度狄卡比奧飾演Rick Dalton，這位過氣的西部電視劇演員，在轉行進入電影圈的路上跌跌撞撞。Rick Dalton與他的特技替身兼好友一同合作，也就是由畢彼特飾演的Cliff Booth。

畢彼特於《荷里活往事》的造型。（劇照）

昆頓塔倫天奴是一位電視、電影宅，從他的電影作品當中，總是能發現許多對於經典電視劇或老電影的致敬與彩蛋。他似乎也打算藉由《荷里活往事》，來展現出他對於歷史細節重現的功力。本次曝光的其中一張電影劇照，可以看到Rick Dalton主持《Hullabaloo》節目的畫面，那是一個NBC頻道在1965年播出的真實音樂綜藝節目。這個節目會有許多主持人輪流主持，劇照中也能夠看到Rick Dalton主持的畫面。

Rick Dalton主持《Hullabaloo》節目的畫面。（《荷里活往事》劇照）

此外，另一張劇照也能看到由里安納度飾演的Rick Dalton，演出電視劇《The F.B.I.》的畫面──那是一部由ABC頻道在1965年到1974年所播出的經典電視劇。

電視劇《The F.B.I.》於《荷里活往事》重現眼前。（劇照）

瑪歌羅比詮釋Sharon Tate──香消玉殞的一代女星

當然，瑪格蘿比所飾演的角色也不容忽視，那就是一代女星Sharon Tate。

瑪歌羅比（右）在《荷里活往事》中，詮釋不幸遇害的美國一代女星Sharon Tate（左）。（網上圖片）

而故事背景設定為1969年的本片，以知名的「殺人王」曼森（Charles Manson）謀殺案為背景故事的重點，真實世界中，Sharon Tate是曼森手下的其中一位受害者。而在《荷里活往事》電影中，則安排Rick Dalton作為她的鄰居。本次釋出的劇照中也能看到，由瑪歌羅比飾演的Sharon Tate造型，其中一張能看到她在家中跳舞，另一張則是在洛杉磯街頭拍戲的場邊照。

由瑪歌羅比扮演的Sharon Tate。（劇照）

對於這部早已累計了許多期待度的作品來說，本次釋出的劇照也是個相當吸引人的預告。而相關行銷的下一步，很有可能就是推出首支預告片了──好讓我們在《荷里活往事》上映前先了解更多片中的詳細內容……但以現況來說，也只能靜靜等待官方的下一步動作了。

60年代邪教殺人事件重現大銀幕！搶先欣賞劇照▼

+ 2

《荷里活往事》暫訂於7月26日上映。

延伸閱讀：

李奧納多、布萊德彼特、瑪格羅比共演昆汀塔倫提諾新片：邪教虐殺好萊塢女星事件

哈莉奎茵：「想我了嗎？」《猛禽小隊》前導預告曝光全新小丑女及女獵手、黑面具新角色造型

【本文由「電影神搜」授權轉載。】