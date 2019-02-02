【開心速遞】安仔竟然大隻過潮生　周嘉洛現實是「隱性肌男」

在昨晚（31/1）播出的《愛．回家之開心速遞》506集中，金城安（周嘉洛飾）懷疑他媽媽熊尚善（滕麗名飾）和其男朋友潮偉（袁文傑飾）有生育小孩的打算，金城安為了獨享資源想出一系列的法子意圖損害潮偉的生殖能力，包括：噴殺蟲水、喝咖啡、穿緊身褲和帶他去焗桑拿等。而在桑拿一幕，周嘉洛亦罕有地展現其健碩的身材，使觀眾大為驚訝。周嘉洛予人的印象一直都是青靚白淨，沒想到原來在帥氣的面容下還收起了一副好身材，平時收收埋埋，到底他是什麼時候開始秘密練功的呢？

周嘉洛身形健碩這件事，原來有跡可尋。（周嘉洛IG）

周嘉洛接受《香港01》訪問時便大談自己的操肌史：「如果話一啲體能嘅運動，唔係做Gym健身嗰一種，我諗就十六歲左右，嗰陣喺外國留學就有做開掌上壓，但就冇特別去做Gym。因為細個覺得舉重係對長高冇幫助，反而有害，所以就冇去做到。」說到去健身房健身，周嘉洛就說其實自己只去過兩次：「如果真係去房健身、舉鐵之類，其實入行之後一直都有呢個諗法，但就覺得唔係特別急嘅，因為又唔係要大隻嘅形象，另外就係自己好懶啦。咁早兩三個月前有開始去咗兩次，就真係跟一個教練練。」

周嘉洛和吳偉豪去同一間健身房，本來想相約一起去，但因為自己太懶而沒有成行。（吳偉豪IG）

問到是不是知道出鏡要展示身材才開始做Gym，周嘉洛便否認：「都唔係，其實我自己去完Gym同未去Gym之前嘅分別唔大嘅，始終去做Gym仲要配合飲食、戒口、作息、飲蛋白奶粉之類，呢啲我未開始做嘅，短時間之內應該都唔會諗住。因為我唔係想要好大隻，平時做掌上壓或者體能嘅運動都係想着衫好睇啲。其實冬天之後個幾月我都冇做過，所以而家都好瘦弱，對比起拍嗰場戲嘅時候。」又分享拍那場戲的趣事，覺得袁文傑的胸肌真的好大、震波好勁，而自己只是縮膊頭，同一場戲自己在另外三個人面前只是班門弄斧，認真謙虛。

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雖然周嘉洛沒有特別想操成肌肉男，但他也有自己維持身形的一套方法，就是堅持做掌上壓：「厲害嘅時候我諗每日幾百個，我又唔會畀自己一個目標，今日一定要做到幾多組、或者幾多下，通常都係想做就做，最多一組可能六十下，通常普普通通就二、三十下做幾組。」

飲食方面他又表示自己沒怎麼戒口：「飲食方面都係吸收多啲蛋白質啦，有一段時間因為我唔想飲奶粉，所以就食多啲蛋白質去增加肌肉量，咁我就食好多蛋，我諗每日五隻，但我聽返啲同事講其實蛋係好少蛋白質，如果係操練嘅話其實影響唔大。我諗少食甜、鹹、油，我自己都唔鍾意濃味嘅食物。其實應該要注意飲食嘅，但我又冇特別去留意，我都係個貪食嘅人嚟嘅，如果嗰期唔係要練大隻我都會食零食。」