《Running Man》全員抵港！　宋智孝、李光洙親民簽名影合照

《Running Man》8位主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦，今早（2日）從韓國仁川機場出發到香港，準備出席今晚的粉絲見面會《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》，與久違的香港粉絲近距離見面。

雖然一人行一太清早就出發，不過到埗香港機場時，8人都面帶笑容，向特別前來接機的粉絲揮手。而帶頭的劉在錫、池錫辰和Haha更應記者要求，停下腳步大方讓大家拍照。現場照片可見，劉在錫和宋智孝等人都有收下粉絲準備的禮物，Haha更手持超過3個禮物袋。親民的《Running Man》成員，今次未有使用VIP通道，所以沿路上李光洙和全昭旻等人都有為粉絲簽名。雖然現場粉絲人數眾多，但幸好未有出現意外。

李光洙認愛後首次來港，未知今晚會否被成員玩殘呢？（網上圖片）

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早上未有接機的粉絲亦不用擔心，8位主持人今晚則會齊齊現身見面會。雖然《Running Man》多次來港取景拍攝，可是繼2017年的LIVE TOUR後，成員們已經2年沒有正式與香港粉絲見面。加上這次是新主持全昭旻和梁世燦，首先以成員身份出席，未知又會為香港粉絲帶來甚麼驚喜呢？

全昭旻即場為粉絲簽名，非常親民！（網上圖片）