尹智聖@Wanna One處男碟走小清新路線？　3月舉行澳門粉絲見面會

韓國男團Wanna One正式解散後，11名成員尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖積極準備個人活動，揭開全新一頁。隊長尹智聖將於3月5日起演出音樂劇《那些日子》，日前還宣布於2月20日推出第一張個人迷你專輯《Aside》。預告照中未見尹智聖的樣子，只見他手執向日葵的背影，照片風格清新柔和，似是預告尹智聖會走小清新路線，與Wanna One時期活力形象成強烈對比。

尹智聖完成Wanna One活動後，立刻開展繁忙的個人行程。（網上圖片）

尹智聖於本月20日推出第一張個人迷你專輯《Aside》。（網上圖片）

另外，尹智聖本月23及24日於首爾舉行個人粉絲見面會，是Wanna One解散後尹智聖首次與粉絲相聚，之後尹智聖還會到澳門、台北、新加坡、馬來西亞、東京、大阪和曼谷開騷。今次相信是尹智聖入伍前唯一一次亞洲巡迴粉絲見面會，所以粉絲們都希望可以趁尹智聖當兵前見偶像一面。首爾見面會之後第一場海外演出將於3月2日假澳門百老匯BROADWAY THEATRE舉行，香港、澳門和其他亞洲粉絲定必「撲飛」，與尹智聖共度快樂時光。

尹智聖入伍前舉行亞洲粉絲見面會，其中澳門場定於3月2日舉行。（CRC Entertainment提供）

回顧尹智聖在Wanna One時期靚相