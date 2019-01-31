Wanna One解散紀念展覽大量珍藏打卡位　連宿舍床位都重現眼前

韓國限定組合Wanna One上星期舉行一連4日的告別演唱會，亦代表組合正式走入歷史，完結在任期間一年半的使命。相信有不少Wannable（Wanna One粉絲）仍未走出演唱會的傷痛，非常不捨11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖。為了答謝粉絲，組合特別準備的解散紀念展覽《WANNA ONE 512 FOREVER展》亦正式開幕。

早在一月初時，官方已宣布將舉辦Wanna One紀念展覽，讓粉絲能夠回顧組合年半間的活動外，亦是11位成員精心為Wannable準備的最後一份意義重大的禮物。而今天展覽則正式在首爾龍山I'Park Mall開幕，每層也展示出大量Wanna One的照片，就連成員們在解散演唱會中播放過的影片，也能夠讓粉絲一一回味。除此之外，Wanna One穿過的多套打歌服和《Produce 101》第二季校服亦有在展覽展出。加上官方特別重現選秀節目中，11人勝出時登上的金字塔座位，相信Wannable必定會非常感觸。

Wanna One 11人曾穿著過的衣服，絕對是Wannable必定要拍照的打卡點！（網上圖片）

場內有人型紙版和大量照片，讓粉絲再次回憶每個時期的Wanna One。（網上圖片）

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講到展覽最特別的地方，可說是現場竟然搭建了Wanna One宿舍的場景。組合曾經在綜藝節目《Wanna One Go》中，公開過11人的宿舍生活，於是官方就特別把宿舍標誌性的樓梯和碌架床等，一次過重現在粉絲眼前。照片可見，朴佑鎭曾穿著過的恐龍睡衣和金在奐經常彈的木吉他等，也原封不動放在房間，Wannable就像走進組合真實的宿舍一樣。另外每個獎項也是需要Wannable的投票而得，想必成員亦希望把這份殊榮與粉絲分享，所以亦有展出Wanna One部分獲得的獎項。

看見這條標誌性的樓梯，相信粉絲必定想起《Wanna One Go》中不少片段。（網上圖片）