【Running Man】宋智孝性感熱跳《Gashina》　劉在錫被大叫收聲？

韓國人氣節目《Running Man》8位主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦，今天（2日）在香港舉行見面會《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》，與香港粉絲近距離見面。《Running Man》成員近2年沒有到訪香港，吸引了大量粉絲入場支持，令現場座無虛席。

雖然《Running Man》多次來香港取景，可是這是首次齊集8人來港。見面會開始時，穿上藍白服裝的主持人一同唱出BTOB的《Only Once For Me》，以溫柔情歌掀開序幕，大展唱功。而主持人當然都有逐個用廣東話，與香港粉絲自我介紹，可見8人都非常用心。一輪打招呼後，新加入的全昭旻和梁世燦就分享首先參加見面會的心情，其中全昭旻就講到昨晚緊張到睡不著覺。

《Running Man》成員互笠高帽，Haha稱劉在錫是他的「藝能Father」。（黃國立攝）

《Running Man》成員已經合作超過8年，感情好到像家人一樣，當然少不了互相開玩笑。尤其一對大哥，劉在錫就先講到：「希望池錫辰2019年能夠再醒目一點。」誰知道得到池錫辰一句「收聲喇！」的回應，引來全場粉絲大笑。當然池錫辰都唔執輸反駁，希望劉在錫不要再無視別人的說話及經常笑別人，更承諾2019年一定會監督他改變為止，盡顯家人間的好感情。

8位主持人走到小舞台，親民地與香港粉絲打招呼。（黃國立攝）

講明是粉絲見面會，當然少不了與香港粉絲玩遊戲，近距離互動，進行「四項接力」和「桶大叔」遊戲。各成員除了握手抱抱做齊，大派粉絲福利外，更在台上大方和粉絲自拍合照。其後李光洙穿上長褸深情唱出韓劇《鬼怪》OST《Beautiful》，未知是否藉歌向女友傳情呢？而宋智孝則穿上熱褲，性感大跳Sunmi的《Gashina》，成功擺脫舞痴之名。雖然她表演時表情害羞，不過仍然追擊全場粉絲的心。

宋智孝為了香港粉絲瞓身演出，大家當然非常收貨！（黃國立攝）

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