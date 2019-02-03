【Zion.T香港演唱會】口花花讚女翻譯靚聲　方大同低調到場撐好友

韓國R&B創作歌手Zion.T昨日（2/2）假旺角麥花臣場館舉行舉行香港個人演唱會《Zion.T LIVE IN HONG KONG 2019》。與K-pop偶像歌手演唱會不一樣的是，Zion.T的作品中幾乎沒有舞曲，所以當晚演出集中展現音樂才華，Zion.T又不時騷口才炒熱氣氛，他更希望日後可以搞Talk Show盡訴心中情。

Zion.T昨晚完成香港演唱會。（葉志明攝）

Zion.T除了演繹人氣作品《Hello Tutorial》、《Eat》，翻唱韓國經典金曲《魔法城堡》等歌曲之外，還出盡渾身解數與香港歌迷互動，例如獻唱《No Make Up》時走到台下與歌迷握手，Zion.T又得悉香港冬天不會下雪，所以表演《SNOW》時，舞台隨即營造浪漫飄雪效果，他更即場學廣東話「我愛你」冧歌迷。此外，Zion.T又大讚翻譯員聲音漂亮，想知道她身在何方為自己翻譯，該翻譯員覆述Zion.T的說話時也充滿笑意。

Zion.T全晚表現興奮，途中更落台與歌迷握手。（網上圖片）

Zion.T獻唱《SNOW》時，舞台隨即營造飄雪效果。（網上圖片）

Zion.T在演唱會完場前，再三感謝在場歌迷捧場，並以首本名曲《楊花大橋》作結。不過，在場歌迷熱情要求Encore，Zion.T盛情難卻之下，翻唱The Carpenters的《Close to You》回應歌迷支持。

演唱會完場後，歌迷仍意猶未盡，結果Zion.T臨時清唱《Close to You》滿足歌迷。（葉志明攝）

另外，Zion.T還提及老友方大同，笑指對方應該坐在某個角落欣賞演唱會，可惜Zion.T沒有邀請方大同上台合唱。演唱會接近尾聲時，戴着口罩和帽子的方大同步出企位區，由保安護送下離場，相信是到後台與Zion.T見面。

方大同（紅圈）低調到場撐Zion.T。（網上圖片）

方大同事後透過Instagram分享Zion.T演唱會的照片，不過網友對方大同沒有上台演出感到失望。（網上截圖）

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