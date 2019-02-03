勝利@BIGBANG為暴力事件道歉　Dispatch爆夜店偷拍顧客被性侵

韓國男團BIGBANG成員勝利所投資的夜店Burning Sun暴力事件近日又有新發展。勝利昨晚（2/2）透過Instagram發表聲明，表示暴力事件發生時並不在場，通過傳媒才了解事發情況，又向受害者和因爭議而感到不快的人士致歉。不過，韓國傳媒Dispatch今日爆料，指Burning Sun有職員將喝醉的女性拉到VIP房性侵，並偷拍事發過程，Dispatch更質疑自稱只為Burning Sun宣傳的勝利是否對事件毫不知情。

勝利@BIGBANG近日捲入夜店暴力風波。（視覺中國）

勝利昨晚發聲明道歉，惟今日Dispatch發布有關Burning Sun醜聞，再次引起軒然大波。（網上截圖）

Burning Sun現任和前任職員向Dispatch透露，夜店有職員向男顧客收受利益，帶醉酒的女性到VIP房發生關係，有部分職員甚至會向女性落迷魂藥，務求令女性神智不清。VIP房則裝有器材偷拍性行為過程，負責人們會私下傳送影片收看。報道結尾，Dispatch還指出Burning Sun職員一直以來稱呼勝利為「代表」（即老闆），質疑勝利是否只負責Burning Sun宣傳，以及對Burning Sun職員所作所為毫不知情。

Burning Sun現任和前職員向Dispatch提供VIP房的照片。（Viu《K1頭條》提供）

點撃睇Burning Sun職員之間對話內容（Viu《K1頭條》提供）

Burning Sun暴力事件發生於去年11月24日，當時Burning Sun董事張某向一名女子落藥，企圖拖走對方，被29歲客人金某目擊和阻止，保安人員於是將金某拉出夜店，張某與保安一同向金某拳打腳踢。事後金某報警，但警方到場與Burning Sun負責人交涉，又沒有翻查閉路電視，卻將受害者金某拘捕。由於勝利@BIGBANG過往曾稱有份參與Burning Sun營運，所以韓國網民強烈批評勝利縱容事件發生，雖然所屬公司YG娛樂老闆梁鉉錫曾出言力撐勝利，不過未有改善外界對勝利觀感，加上今天Dispatch的爆料，相信韓國網民仍會持續抨擊勝利。

梁鉉錫曾出言力撐勝利，卻無法扭轉網民對勝利的觀感。（視覺中國）