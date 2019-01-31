YG娛樂梁鉉錫終回應BIGBANG勝利夜店事件：沒有涉案和吸毒

韓國男團BIGBANG成員勝利投資的夜店Burning Sun早前爆發暴力事件，有途人目撃夜店董事向女顧客落藥和企圖性侵，於是上前制止，反被夜店董事和保安毆打和誣告，引起韓國網民強烈不滿，還到韓國總統府青瓦台的留言版請願，要求徹查參與此案的警方是否收受夜店賄賂，現時已獲超過24萬人支持動議。勝利所屬公司YG娛樂老闆梁鉉錫沉默兩天，終在今日（31日）透過部落格回應事件。

BIGBANG勝利近日身陷夜店暴力風波。（資料圖片）

梁鉉錫首先解釋兩天以來沒有回應勝利夜店事件，是因為歌手個人事業與YG娛樂完全無關，即使YG娛樂發表聲明也非常奇怪。另外，雖然事發當天勝利有抵達夜店，但他在凌晨3時許已經離開，而暴力事件則在6時多發生，換言之勝利當時沒有參與其中。此外，勝利因準備入伍，為了整理財產而辭去Burning Sun和其他個人業務的職位，並不是為了推卸責任。另一方面，有網民曾目撃有人在Burning Sun內吸毒，梁鉉錫也表示，勝利曾因毫無根據的舉報接受調查，尿液及毛髮等檢查結果都表明沒有異常。

梁鉉錫沉默兩天後，終就夜店暴力風波發表聲明。（視覺中國）

不少網民滿意梁鉉錫的聲明，認為他清楚說明事件，而且態度誠懇，亦有粉絲不滿梁鉉錫在文章最後提及BLACKPINK、WINNER和iKON等YG藝人回歸的消息，認為是借勝利@BIGBANG事件借機宣傳。

網友對梁鉉錫的聲明評價好壞參半。（視覺中國）

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