【收視滯後報告】《開心速遞》輕鬆連贏黃金檔劇　背後有咩原因？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1月21日至1月27日，今次的重點是《愛•回家之開心速遞》，收視26.6點，連續兩星期高過放在黃金檔期的《守護神之保險調查》（25.7點）和《荷里活有個大老千》（24.4點），雖然《開心速遞》一向風評甚佳，不過究竟點解會咁？

先講《守護神之保險調查》，為了在新春檔期可以趕播《皓鑭傳》，TVB特意安排在星期六播多兩集，可惜卻令收視大受影響，星期六兩個星期的收視只得20.4點和20.7點，相信最後一個星期六播放的大結局也不會見好，拖累整劇平均收視。

《守護神之保險調查》其實收視一直平均，不過放在星期六播放後，相信會拉低不少。（劇照）

+ 8 + 7 + 6

再講《荷里活有個大老千》，雖然劇中有不少老戲骨坐陣，但上星期已經講過，可能因為王晶執導的劇集已令人失去信心，所以收視一開也只是只有24點，今個星期也沒有太大突破。

其實《荷里活有個大老千》睇落並唔太差，除咗有老戲骨，仲有一班於電視算係比較新鮮嘅演員。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

正因為兩套的低迷，而令一直平均有26點收視的《愛•回家之開心速遞》可以連續兩個星期打贏兩套黃金檔劇集，除了上述所說的原因之外，兩套劇集都並不是TVB自家獨家出品，《守護神之保險調查》是邵氏與愛奇藝出品，《荷里活有個大老千》則是TVB與星王朝合作，可能觀眾比較喜歡自家製的TVB作品。

上次金城安騷肌，立即又勁多人討論，《愛•回家之開心速遞》嘅角色塑造真係好好。