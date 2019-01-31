BTS防彈少年團V自創曲《Scenery》登頂　柾國惡搞咪嘴支持

昨天（30日）BTS防彈少年團成員V公開自創曲《Scenery》（풍경），除了獲A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）瘋狂轉載外，更成為Twitter實時趨勢的第一位，可見組合世界性的人氣。成員柾國亦上傳一段邊欣賞V新歌的影片，搞笑的表情和手勢引來粉絲的關注。

昨晚V在防彈少年團官方粉絲俱樂部和SoundCloud，公開全新的自創曲《Scenery》，中文又名《風景》。除了作曲作詞由V一手包辦外，就連歌曲封面都是由他親自拍攝，展現出V多才多藝的一面。早在24日，BTS防彈少年團官方已公開一小段預告，當中平穩舒服的旋律已非常吸引粉絲，所以昨日歌曲一公開就立即引起迴響。有A.R.M.Y更發現《Scenery》中，V特別加入相機快門和對焦的聲音，大讚他非常細心。

V公開新歌《Scenery》，作為送給A.R.M.Y的新年禮物。（網上圖片）

多個有關V和《Scenery》的標籤，能夠以洗版程度形容。（網上圖片）

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《Scenery》公開後，有關歌曲和V的關鍵字再一次攻陷Twitter和微博等社交平台。其中標籤「#ProudOfYouTaehyung」，成為Twitter實時趨勢的第一位。除了韓國外，V亦登上全球55個國家的趨勢榜，當中更在35國家稱冠。另一方面，雖然《Scenery》是V特別為粉絲準備的免費音源，並沒有在韓國Melon等音源榜公開。可是「Scenery」、「V」和「金泰亨」仍然包攬Melon實時搜尋的頭三位。而成員柾國則拍了三段自拍影片，一邊聽着《Scenery》邊咪嘴唱外，更不時擺出誇張的表情和動作，以搞笑的方式為隊友宣傳新歌。

BTS防彈少年團柾國用搞笑的方式支持V，有粉絲提出「他應該喝醉了」。（影片截圖）