Selina任家萱為愛犬手製豬年漢堡大餐　過年目標：要曬成朱古力

Selina任家萱對愛犬Pinky「惜命命」，過年大餐當然少不了牠一份！ 14歲的Pinky眼睛已經看不到，面對陌生環境有些害怕，不過一聞到Selina特製的「豬年好運大餐」，牠馬上就知道有好料可吃，乖乖地靠了過來，Selina有些心疼說：「她現在只能吃處方籤飼料，有陣子她不太吃，我就狠下心想說，好我就給你餓，你就會吃了，但我其實有點捨不得，牠一把年紀了還要這樣餓。」

因此Selina決定過年讓牠小小解禁，來個豬年漢堡大餐，Pinky人見人疼，一進門老闆娘就給了牠一盒鴕鳥肉吃，牠吃得津津有味，Selina笑說：「我好久沒看到牠吃得這麼開心了！」Selina把新鮮番茄拌入的飯製作成豬臉飯糰，加上海苔、手作番茄泥當眼睛和豬鼻，模樣超可愛又討喜，Pinky在旁早已忍不住伸爪。

除了飯糰，Selina又用雞胸肉、牛肉、生菜和番茄做了特大號漢堡餐，讓Pinky一聞快受不了，Selina幫牠換上喜氣洋洋的小旗袍，拉著牠的兩隻小腳擺出拜年的姿勢，簡直萌翻天，Selina也被自己逗得大笑，說：「你好像瓔珞喔！」

Selina也透露除夕回憶，「奶奶會先坐在上位，大家一起鞠躬講『身體健康、萬事如意』等吉祥話，領完紅包再換我爸媽坐在那邊，我和我妹再講爸媽身體健康、永浴愛河，接著換我坐著、妹妹跟我拜年，因為她要跟我拿紅包，看我這小妹被我欺負得有多卑微！」

Selina小時候很期待過年，因為有紅包可領，如今換她擔起發紅包的角色，她笑說：「我前幾天做夢，夢到腋下毛量豐滿，我妹來幫解夢，她說這代表有事情要發生，可能是財務的損失，我說喔滿準的啊，因為過年要到了！」她表示：「小時候很期待過年，曾幾何時我變成那麼喜歡過年，因為就是我要包紅包、要給年終，但讓別人開心也是很有成就感的事情。」話鋒一轉，她又說：「我還是期待有一天有個人可以讓我期待過年！」

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她今年當然也準備好大紅包給爸媽，問父母會不會覺得她的心意到就好，紅包就「意思意思」還給她？Selina大笑說：「爸媽怎麼可能退還！他們有在客氣的嗎？」

而Selina過年打算要帶全家人去熱帶島嶼避寒，「台北真的太冷，很想帶他們去有沙灘、海水、陽光的地方，我已經跟媽媽妹妹講，過年我要曬成一塊朱古力！」

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