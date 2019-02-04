新年四套必睇中國風動畫電影　最後一齣仲有黃霑配音！

恭喜發財！祝大家豬年行大運！

其實每逢新年，大家都好興搵返一啲經典嘅電影嚟娛人娛己，而主要都會以喜劇為主，都啱嘅，新年都係想開開心心笑返餐！尤其係一眾賭類電影例如《賭神》、《賭俠》、《嚦咕嚦咕新年財》，而周星馳嘅電影更加係必睇無疑！不過呢啲電影一般都係成年人先睇得明，而且中間又會有啲粗口成份，又或者有少量色情，小朋友實在唔太啱睇！所以今次記者打算介紹幾部好有新年feel嘅中國風動畫電影畀大家，好笑之外又大人細路都啱睇！

《功夫熊貓》（YouTube）

《功夫熊貓》

有中國色彩嘅動畫電影，當然要數到《功夫熊貓》！故事主人翁阿波係一個肥嘟嘟，笨手笨腳嘅熊貓，超級崇拜玉皇宮嘅悍嬌虎、靈鶴、快螳螂、俏小龍、猴王呢五位大名鼎鼎「蓋世五俠」。但原本只係喺麵館打工嘅佢機緣巧合之下竟然被選中做「神龍大俠」，仲有機會可以同「蓋世五俠」一齊學功夫對付大壞蛋殘豹！雖然故事簡單，但將笨手笨腳嘅阿波訓練為「神龍大俠」中途的確鬧出唔少笑話！再加上原版本仲有陳奕迅、譚炳文、何韻詩、李璨琛以及房祖名等人嘅生鬼配音，真係細路仔有細路仔嘅笑點，成年人有成年人嘅看點！

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《花木蘭》。（YouTube）

《花木蘭》

1998年由華特迪士尼製作，由華特迪士尼製作第36部華特迪士尼經典動畫長片！故事嘅藍本就係中國家傳互曉的傳統故事花木蘭代父從軍嘅故事！同之前一樣，廣東話配音都有成龍份！

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《大雄的平行西遊記》

《大雄的平行西遊記》。（網上圖片）

《大雄的平行西遊記》

《大雄的平行西遊記》係一套31年前嘅作品，故事改編自中國小說《西遊記》。故事係因為學校有個話劇，想做孫悟空嘅大雄因為只分配到做路人甲而好傷心，所以返去搵多啦A夢用時光機去到唐朝，點知改變咗歷史......

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《小倩》。（網上圖片）

《小倩》

係1997年徐克嘅動畫作品。故事的藍本其係中國著名小說《聊齋誌異》中的《聶小倩》改編。雖然《聊齋誌異》係講好多鬼怪話題，不過改編做動畫之後就全部變晒趣味笑話，啲鬼怪亦都好可愛。最重要嘅係，《小倩》係一部本地製作嘅動畫電影，身為香港人當然要撐返本地嘢啦！而且為呢部動畫電影配音嘅仲粒粒皆星，包括林海峰、袁詠儀、楊采妮、仲有黃霑添呀！

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