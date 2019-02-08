麥明詩五國單車之旅順利完成　潘梓鋒感情升溫：打破咗個隔膜！

10A港姐麥明詩（Louisa）、《東張西望》大隻主持潘梓鋒（Bryan）以及兩位隊友一同拍攝節目《單車遊學團（暫名）》，全程以單車代步途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五個國家。日前，Bryan就宣布團隊終於完成任務，成功於25日內踩足2千多公里，由香港去到柬埔寨探訪當地小朋友。

雖然Bryan曬到成嚿炭咁，但總算順行完成旅程。

Louisa和Bryan這次參與的跨國單車之旅力盡艱辛，Louisa除了踩到滿腳都是瘀傷外，她更在旅程的第九天因下坡前輪碰到車輛導致炒車，以高速落地，導致盆骨左側和下背軟組織受創，肌肉拉傷，休息7天後才再踩單車，歸隊繼續旅程。Bryan接受《香港01》訪問時講到Louisa受傷一事，他就講道：「因為佢受傷嗰陣就係我離佢最，我即刻過去救佢同幫佢。當然我覺得佢好勇敢好勁，一個女仔，我覺得佢係冇嘢做唔到㗎啦。亦都因為今次嘅意外，增加躖我同佢嘅感情，朋友之間同隊友之間，都打破咗個隔膜，因為我哋之前都冇合作過，同埋唔熟，之後我哋成班人都越嚟越friend，好玩得，都好欣賞佢。」

Bryan當時第一時間衝去拯救Louisa。（IG圖片）

兩位變成感情深厚嘅戰友！

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Bryan更透露這個旅程簡直是他職業生涯上的一大考驗，他稱：「呢個旅程喺我做嘢咁多年嚟最辛苦，呢廿幾日直頭係人生冇幾何可以做到，因為體力好嚴重嘅考驗，成個運動員咁。」講到最難忘的過程，Bryan表示：「我未試過踩單車踩到中暑，但好彩最後都完成咗個山坡。另外，沿途見到好多小朋友，去咗好多學校探訪，見到佢哋接受唔同嘅教育，喺冇選擇嘅情況下都好努力讀書，希望我哋可以帶少少正能量畀佢哋，我自己都有好深嘅體驗。」

幾位一齊過熱辣辣嘅農曆年。

至於新年願望，Bryan就希望繼續做好自己嘅工作：「除咗想繼續做好《東張西望》同《3日2夜》之外，希望有其他節目可以拍，希望做好啲，市道又好啲，接多啲jobs搵多啲錢。同埋，希望節目出街嘅時候都會有多啲人留意到，我哋真係好認真去拍攝同埋我哋都好期待呢個節目，希望多啲小朋友有書讀。」

探訪當地嘅小朋友。