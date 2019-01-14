麥明詩「揸車」遠征柬埔寨？　馮盈盈認錯讀：我有「語癌」！

馮盈盈今日（14/1）以新春造型出席旺角舉行的迎新春活動，更即席揮筆寫揮春「旺到飛起」送給大會，寓意旺到飛起。農曆新年將至，盈盈一家人都非常重視，每年都會陪媽咪一起辦年貨，今年亦不例外：「新年係一個非常傳統嘅節日，每年都會行年宵應吓節，過年時我都會去拜神祈福，屋企就近有車公廟，都會買個風車，祈求新嘅一年有個更好嘅開始。」

馮盈盈表示新居要過年之後先會安排入伙。（陳順禎攝）

盈盈續說：「入廟最重要祈求一嘅一年桃花旺，並唔係講話係愛情方面有新嘅發展，而係人際關係好啲，始終作為藝人桃花對我哋嘅事業有幫助。」怕唔怕太多桃花有「桃花劫」？「我係新劇入面，有7個女主角陪住我，仲有琴日高Ling生日，陪佢吹蠟燭慶生日，每日有好多靚女陪住我，我諗『寶寶』羨慕我呢隻桃花多啲囉。」

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馮盈盈每日都會留意好姊妹麥明詩踩單車遠征柬埔寨最新情況，有需要一定提供協助。（陳順禎攝）

麥明詩日前踩單車出發，勇闖柬埔寨為慈善籌款出力，不時在社交媒體分享最新情況。盈盈表示：「一路都有留意佢嘅最新情況，會睇吓佢有乜嘢幫手。」有冇向你投訴好辛苦？「暫時未有，可能開始冇耐，其實知道佢每日都要專心揸車⋯⋯係踩單車好長時間。」乜係鏡頭後係揸車？盈盈慌張話：「冇呀，佢揸住架單車⋯⋯哎呀⋯佢係踩住架單車，我有語病呀，有『語癌』，哈哈！」

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