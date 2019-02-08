【年初四】過百藝員開工　陳山聰連踩12粒鐘成開工王

「開心嘅時間過得特別快！」轉眼間一連三天的的假期完結了。大家這三天的假期無論是去拜年﹑到處去玩，或者只是在家睡覺煲劇，都過得非常充實吧。不過跟全香港所有的打工仔一樣，假永遠不會放夠，覺永遠不會睡飽。今天就是傳說中《行運一條龍》裡的「年初四咁嘅樣」，即是什麼？就是「假又放晒，錢又洗晒，工又要返﹐點會好樣呢」……正所謂藝人都是普通人，今天《香港01》記者就到了TVB電視城，帶大家看看一眾藝人放完幾天假的「年初四」樣吧！

（葉志明攝）

馬國明「復工」由1530踩到2500

早幾天過節，馬國明表示他的親戚們都住得很遠，所以早幾年去拜年都像走了香港幾圈一樣。他又說︰「係啊，其實今日都唔想返工，我嘅心情都仲放緊假。」那女友黃心穎有沒有到他的家拜年？「食咗餐飯咁囉。（佢有無買啲咩特別嘢送畀「未來奶奶」？）秘密！」說回工作，身為《降魔的2.0》的男主角，拍劇時間當然是很緊湊，今天一復工就要拍至凌晨一時，認真辛苦！

（葉志明攝）

呂慧儀笑言新年「主力煮嘢畀仔仔食 其次我食佢啲下欄嘢」

呂慧儀（阿蟹）說她的年初一至三都是在吃和睡中度過，所以「很吸收（脂肪）」，要開工減肥。新年主力也是煮很多美食給仔仔吃﹐仔仔過年也有日玩夜玩，睡眠時間都日夜顛倒，但難得放假，也容許他放肆一下！今天「復工」，阿蟹就繼續拍《愛．回家之開心速遞》。

（葉志明攝）

陳山聰嘅「年初四樣」竟然係笑到見牙唔見眼？

陳山聰年初一到今天也有積極運動keep fit為拍《曼谷唐人街》。因為此劇也需要他要有很好的身形。他表示能「復工」能跟大家拜年和派利是給大家也很開心。

（葉志明攝）

伍允龍甫「復工」即除衫拍《曼谷唐人街》

伍允龍稱為拍《曼谷唐人街》，今個新年什麼都不可以吃，連他最愛的糕點也不能吃，大呻可憐。不過，他說年初二也有跟張曦雯等藝人朋友去飲個茶應應節。

（葉志明攝）

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