無綫賀年歌《熱熱鬧鬧過新年》被網友狠批　主唱鼎爺：專登㗎！

年～又過年～大眾歡樂年年～

每逢新年，總係要聽吓賀年歌先夠應節！即使唔洗自己播，若選擇安坐家中，電台、電視台總會全天候洗腦式播放，超有氣氛！例如《歡樂年年》、《迎春花》、TWINS的《你最紅》或者係徐小鳳嘅《喜氣洋洋》等等，全部都好有feel，加多句恭喜發財，成個觀感就fit晒喇！而最近陪伴住大家成長超過50年嘅TVB今年都有賀年歌新搞作，搵嚟李家鼎、譚玉瑛、森美、麥美恩、吳若希、杜如風、丁子朗合唱咗一首好有新年氣氛嘅主題曲《熱熱鬧鬧過新年》，唔聽由自可，一聽真係欲罷不能，被喻為「神曲」真係一啲都唔出奇！

去片：

李家鼎、譚玉瑛、森美、麥美恩、吳若希、杜如風、丁子朗齊齊獻聲！（YouTube）

網右狠批：全部唔啱音 鼎爺：專登㗎！

「KO全港啲校歌，」呢個係其中一位網友對《熱熱鬧鬧過新年》嘅評價。以大家嘅認知，香港有唔少校歌嘅旋律同歌詞都好有意境，尤其係歌詞，以文字上去閱讀真係好有意思！但唔知點解一拍埋落首歌度就好似怪怪哋唔多啱音，而呢首《熱熱鬧鬧過新年》亦出現同樣嘅情形，令不少網友劣評，仲大嗌難聽！不過，都有「識貨」嘅聽眾大讚神曲，仲留言話「好搞笑」。其實呢首歌同校歌一樣，好唔好聽到係其次，有意思咪得囉！而呢個「有意思」亦正正係主唱鼎爺嘅心聲：「係專登㗎，搞氣氛之嘛！」過年，大家一齊歡樂吓，唔好咩？