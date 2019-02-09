【早霸王】男聽眾等唔切女神回復單身　小儀：鍾意唔一定要擁有

情人節將至，最新一集《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」男主角林仔，希望趁機向心儀對象表白，，過一個甜蜜情人節。至於二人相識經過，林仔話係因為打機。「佢level比較低，所以我帶住佢玩。」並謂有私下與對方傾電話，亦有約過出嚟食飯。打機都可以有真愛？小儀為此十分好奇，不停追問到底如何發展到真實世界，林仔表示：「有日喺佢公司附近做嘢，問佢食唔食糖水。」成件事好似好簡單咁款，而林仔亦都補充「最後唔小心去咗食飯。」



森美出埠避年，所以今集《早霸王》得小儀同Marco主持。

除咗食飯之外，林仔之後亦有同心儀對象出街，兼每日傾電話，之不過，當小儀問到「有無試探過對方有無拍拖時？」林仔就話對方係有拍拖，但強調「男友對佢好差，佢哋都就嚟分手，甚至佢身邊啲朋友都叫佢搵過另一個……」得知女方有男朋友之後，小儀好認真咁問林仔到底鍾意心儀對象啲咩，並寄語：「鍾意一個人唔一定要擁有佢。」更認為大可以等女方回復單身再表白都唔遲，但林仔就話唔想錯過。

男聽眾雖然心口掛個勇字，但去到表白位就一直都唔問對方「可唔可以做我女朋友」，小儀係咁逼迫都無用。

見呢位男聽眾心口掛個勇字，小儀於是打電話一試，電話接通林仔嘅心儀對象Momo，小儀喺Momo開名前，順帶一提「你要對佢有意思先好講佢個名，如果唔係可以拒絕。」Momo豪不猶豫咁講出林仔全名，而林仔亦順勢表白：「我想喺你個list入面。」雖然小儀係咁催促林仔問一句:「可唔可以做我女朋友。」甚至連Momo都畫出腸:「係未要問問題?」但林仔就淨係講咗句「我鍾意你。」而Momo亦唔讓步，再表明「呢個唔係問題。」但同時亦都講咗句「我知呀」到底能唔能夠成為情侶呢？時間關係，怕且要下星期先知道。