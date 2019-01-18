【早霸王】男聽眾有小三激走老婆　森美：今次都幾棘手

由森美同小儀主持嘅《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」撮合過不少情侶，不過，今集嘅男聽眾阿輝就話係希望透露節目得到老婆嘅原諒，佢仲話：「半年前有個好錯嘅決定，有咗第三者。」阿輝透露同老婆相識11年、結婚兩年多，結果因為小三嘅出現，令老婆即時搬走，阿輝仲話已經同第三者分手，但對方就似乎唔肯放過自己，將fb頭象換成二人合照。

男聽眾阿輝被問到同第三者攬斬未，佢有啲遲疑咁「嗯」一咗聲，之後再講係因為第三者唔放過自己所作出嘅舉動。

森美聽完之後，即時笑言無咩事唔好同其他人合照，免得出事，其後就好語重心長咁話：「男人永遠做錯事就係唔諗後果。」並指要一個人對另一個形象由好變差，可能只需要做一件事就搞掂，相反地，要將印象由差變好，無論係時間、所需氣力都係好多，並提醒阿輝，唔好以為一個電話就可以令老婆回心轉意，最後更大嘆：「今次都幾棘手。」阿輝透露之前試過將屋企佈置成求婚一樣，不過呢個舉動就嚇怕對方。「我有問用咩方法令佢回心轉意，佢話可以傳訊息。」雖然聽落似乎又未去到絕路，但森美就好擔心呢通電話會帶來返效果，並多次提醒阿輝唔好心急，又問是否願意花11年才得到老婆原諒，阿輝表示已下決心要重新追求老婆，並透露每日都有寫信予對方。

森美話阿輝同老婆識咗11年，勸佢用返同等時間重新追求對方。

電話接通阿輝老婆Ivy，由於她的同事正在收聽《早霸王》，所以Ivy好快就知咩事，並表示唔想接阿輝電話：「因為對話咗好多次，覺得……應該等過去好啲，同埋錯過咗……就向前行。」阿輝睇嚟真係要加把勁。

