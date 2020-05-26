【何鴻燊逝世】二三房女兒皆愛男星　暫時僅得一對修成正果

除了兩個孻仔何猷亨及何猷君愛女明星，賭王何鴻燊的十一個女兒中，超儀、超雲和超蓮都愛男明星，二房大女何超瓊（Pansy）更因為與當年的天王巨星張國榮和陳百強關係親近而傳過緋聞，最後超瓊卻在1991年與香港豪門許愛周家族的許晉亨結婚，二人於2000年宣布離婚。下文為大家盤點賭王女兒何超儀、何超雲和何超蓮戀上男明星的故事，探討一下男明星的吸引之處。

何超雲的IG和普通女孩無異，有很多和寵物的合照。（超雲IG）

首先是三房陳婉珍的大女兒何超雲（Florinda）、亦是何鴻燊的第八個女兒。何超雲在2011年與歌手周柏豪及TVB男星陳山聰同期傳出緋聞，陳山聰更被質疑為當賭王女婿，撇下在一起十年的妻子Ponny；直至2011年8月14日超雲於微博上載三房合照，確實跟與陳山聰的情侶關係。然而當時這段轟天動地的愛情並沒有維持很久，2013年超雲向陳山聰提出分手，然後有一段長時間都維持單身，之後作風變得低調又深閨。2019年末何超雲傳出新戀情，對方是三太陳婉珍澳門公司的一名高層，年約50歲，比超雲年長20歲；雖然男方離過婚，但個性老實，據悉何超雲非常保護這段戀情。

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何超蓮緋聞眾多，男星中卻只認愛過吳克群。（超蓮IG）

然後同樣是三房所出的龍鳳胎姐姐何超蓮（Laurinda）、亦是賭王的第十個女兒。超蓮稱得上是緋聞收割機，最廣為人知的一段戀情就是和台灣創作歌手吳克群的四年情。這段情的最後，2015年12月，超蓮在自己的IG宣布與吳克群分手：「我答應自己，這是我最後一次為你流淚，我不會記恨，我要往前走，不會再執著一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些。」

看來與吳克群的這段戀情對超蓮的影響很大，與吳克群分手後，超蓮面對感情不再高調，雖然先後和一些富二代及男明星都傳過緋聞，但超蓮一反常態全部否認，令外界推測是超蓮被吳克群傷害甚深所致。緋聞男主角們包括：台灣演員柯震東，說是柯震東跟李毓芬分手之後「無縫秒戀」何超蓮；傳聞方力申亦曾猛烈追求過超蓮，有人更指他經常在大班朋友聚會中，藉機親近女方，可見超蓮桃花之旺。直到2019年4月，超蓮被傳媒拍到與內地型男竇驍在電梯中熱吻，隨後二人透過微博宣布正在交往中，二人一直愛得甜蜜，超蓮不時千里探班，抽空飛往內地與竇驍見面，二人更視對方為結婚對象。

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何超儀是賭王的女兒中，唯一和男星拉埋天窗的。（超儀IG）

最後是二房藍瓊纓的孻女何超儀（Josie）、亦是賭王的第七個女兒。何超儀一心在娛樂圈發展，在演藝事業上付出了很大的努力。賭王看到何超儀在娛樂圈的拼勁兒和自己在商界打拚一樣，於是派了四個保鏢去保護女兒去拍戲。何超儀在2003年11月跟香港男模陳子聰結婚，更在澳洲舉行千萬童話婚禮。陳子聰是香港男演員及，還是Hip Hop樂隊廿四味和Alive成員，亦為前模特兒。陳子聰曾於訪問時透露是玩滑水時認識何超儀，二人做了兩年朋友才開始拍拖。陳子聰坦言女方的家庭背景曾令他卻步，後來喜歡上這個人，放下了她的背景。直至今天，二人仍過著平淡幸福的生活。