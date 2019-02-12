【情人節】兔尾草冧女係《大帥哥》效應？　蔡思貝：收到會好感動

一年一度向情人節還有兩日就到，又是男士們向愛人展示愛意的日子！很多男士都會在這個日子買花向情人示愛，而最受歡迎的當然非玫瑰花莫屬。不過今年有一種「花」的需求對比起往年直線急升，幾乎每款花束都會發現它的存在，它就是「兔尾草」。

兔尾草的外型肥肥短短很可愛，最近度受女士歡迎。（Instagram）

在我面前不用強裝堅強

兔尾草的外型和字一樣，毛茸茸的很像兔子的尾巴，顏色方面亦有很多，以白、粉紅、淡黃為最受歡迎。在過往，兔尾草在設計花束時主要扮演「配角」，但最近有消息指，兔尾草已不時成為花束的主角，更有不少客人以兔尾草去代替玫瑰向愛人表達愛意，加上它的花語是「在我面前不用強裝堅強」，意義浪漫。至於為什麼兔尾草的歡迎情度會在近期急速提升？有傳聞指原來是與無綫劇《大帥哥》有關！

（Instagram）

狗尾草－狄奇送給章沅婉的定情信物

由張衛健、蔡思貝主演的無綫劇《大帥哥》早前極受歡迎，在2018年尾至2019年頭掀起了一陣全民煲劇熱潮，還記得狄奇（張衛健飾）是送什麼給章沅婉（蔡思貝飾）作為定情信物嗎？那就是狗尾草！雖然它與兔尾草是不同的植物，但外型確實非常相似，難怪看見兔尾草時，真的有種似曾相識的感覺！

大帥哥與章浣婉以狗尾草定情。（劇照）

花店店長：係咪真係關《大帥哥》事呢？

花店店長Carmen表示，其實兔尾草在去年（2018）已經在香港興起，是響應韓國潮流的效應，不過，對於最近兔尾草的需求急升，她亦不能否定《大帥哥》的幫助：「係咪真係關《大帥哥》事呢？我都唔肯定，不過最近真係用多咗好多兔尾草。其實以我所知係韓國嗰邊興先嘅，不過兔尾草的確係好好用，因為佢無論係新鮮定係乾咗都係咁嘅樣，永生花亦都會用到，我哋好多設計花束都會放入去，用嚟點輟真係好好。」

Carmen還表示，韓國劇集《鬼怪》是真正掀起花界熱潮的代表，劇中送棉花送出潮流，當時有大量客人都要求在花束中加入棉花，而價錢亦漲升了約30%！（受訪者提供）

點擊欣賞Carmen其它作品：（The floral baby）

蔡思貝：收到我一定好感動

對於《大帥哥》掀起兔尾草熱潮，蔡思貝接受《香港01》記者訪問時亦半信半疑：「吓？唔係啩？雖然我唔知係咪真，不過聽到我都覺得好開心，即係證明《大帥哥》真係好多人睇，1月頭播完到而家都仲有人講緊。其實狗尾草喺大帥哥送畀章沅婉嘅定情信物，好有意義之餘亦都好靚。而呢個兔尾草就仲得意，仲可愛，相信女仔收到都一定好開心。」蔡思貝還表示將當日張衛健送給自己的狗尾草好好保存，夾在筆記簿內。另一方面，蔡思貝對兔尾草的花語深感欣賞：「『在我面前不用強裝堅強』呢個花語真係好掂喎！尤其係我呢啲，喺人面前做到咩都搞得掂嘅女仔，收到呢種花真係會融化咗，我一定會好感動，會話畀對方知，你保護我啦！」

這是拍攝期間張衛健送給蔡思貝的狗尾草。（受訪者提供）

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