【花姐ERROR遊】四子力爭與AV女優Julia抱抱廿秒　最後得主係？

ViuTV男團ERROR與花姐一起到日本拍攝的節目《花姐ERROR遊》近日大受網民歡迎，除了是因為四子夠騎呢搞笑之外，還因為節目中他們做盡所有極限挑戰，例如吃「黐鬼線邊爐」、到地獄拉麵店挑戰食勁辣拉麵、笨豬跳等等，加上四子貼地的真性情表現，令欣賞過節目的觀眾都拍案叫絕。而周一（11/2）播出的最新一集，他們實現了大部分男士的夢想 ── 與日本偶像級AV女優Julia，以一對一的對話了解對方，表現最令人滿意的一位，更能夠得到與Julia擁抱20秒的機會！得知節目安排後，四子都興奮至極，尤其自認是Julia粉絲的保錡（吳保錡）！

保錡到售賣AV光碟的影音店時，緊抱AV女優Julia的作品：「我曾經每晚都欣賞她的作品。」（電視畫面）

一對一訪問 193一題未問已遭淋水三次

話說4子今次在AV聖地「那個泳池」訪問Julia，而他們要挑戰利用問題去了解Julia，但若果Julia因問題而感到不舒服或認為問題的方向有誤時，即可按燈要求工作人員向發問者淋水。結果，四子均遭淋水的待遇，當中193（郭嘉駿）更連一題都未發問就被淋三次水。而四子之中，阿Dee（何啟華）的表現最為出色，與Julia的對話內容最豐富、時間亦最長，只可惜最後一條問題：「如果我有多張船飛，你會唔會跟我走？」令Julia覺得他在要求自己跟阿Dee而感到不適，最後以淋水作終結。到最後頒獎，當全世界都認為阿Dee有機會與Julia擁抱的時候，卻出現周星馳《大內密探零零發》的「阿發外父」橋段！

點擊下圖睇吓佢哋問咗啲咩：

+ 4 + 3 + 2

最後得到Julia抱抱的，竟然是節目《花姐ERROR遊》的導演！（電視畫面）

此情此景，與《大內密探零零發》的「阿發外父」有異曲同工之妙，出秒乎意料之外！（電視畫面）

其實花姐去性用品店呢part都幾好笑：

+ 6 + 5 + 4

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。

