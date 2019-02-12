Selina燒傷意外藏8年心底話　落淚剖白心聲：我很怕讓他們失望

台灣女子組合S.H.E成員Selina（任家萱）外表亮麗甜美，是粉絲心目中的小公主，但八年前因為拍劇意外燒傷，要承受一般人難以忍受的疼痛，三年前她結束與前夫張承中的婚姻關係，雖然人生遇到兩件重大轉折，但她依然樂觀面對，向大家發放正能量。最近Selina接受人氣YouTuber「理科太太」訪問，分享多年來的心路歷程，還剖白受傷後的轉變，更一度講到忍不住落淚。

Selina接受人氣YouTuber理科太太訪問。（影片截圖）

Selina初出道時因為形象甜美可愛，在所有人眼中都像公主一般，理科太太表示自己讀書時期全班男生最喜歡的就是Selina。而Selina也大方分享自己的情史，笑言小學時就收到男同學送的花，但因為家教嚴厲，被任爸禁止早戀。一直以來視父母為榜樣的她，也循規蹈矩，在任爸任媽的保護下成長，出道後亦順風順水，人氣強勁。但8年前一場意外，令她遭到前所未有的挫折，也改變了她的一生。

Selina一家人感情相當好。（微博圖片）

談及8年前的意外，Selina慶幸自己是在29歲身心成熟時才遇到：「因為我不知道這個世界，如果我在更早的時候受傷，這個世界會怎樣的再加諸傷害我。」事發後她強迫自己要理性、樂觀地去面對，「沒關係啊，你現在這樣還是很好啊，你還活著啊。有時候比較級才能讓一個人活，你不要跟比你好的人比，你跟比你差的人比你就覺得你自己是很幸福的。」但她也坦言因為這場意外，令她完全犧牲了自己浪漫的一面，「我像小公主的那一塊，跟隨著我受傷就先把她藏起來了。」這也是她首次在鏡頭前提及這件事：「其實我從來好像沒有講過這一些，這是我第一次講。很多人是以我為目標的，所以我很怕讓他們失望。」

Selina重提燒傷意外，回憶當時強迫自己理性面對。（影片截圖）

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Selina最近獲邀上內地真人騷節目《女兒們的戀愛》時，坦言仍然相信愛情，無論是身邊親友還是粉絲都很希望見到她找到幸福。Selina在訪問最後也笑言已經準備好迎接新戀情，至於擇偶標準就「以理科太太先生的條件為條件」，答案令理科太太相當驚訝：「我要回去跟我全班的國中同學說，我的老公現在是Selina的範本。」

Selina表示已經準備好迎接新戀情，更視理科太太老公為理想型。（影片截圖）