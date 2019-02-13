【邊位賺最多？】明星橫店年度納稅金額大公開　楊冪只排第二

內地人氣女星范冰冰去年因被爆出簽有「陰陽合同」涉逃稅後，被國家稅務總局盯上調查，最終被判重罰約8.84億人民幣（約10億港元）罰款。而正正因為逃稅風波事件，令內地有相關單位為免演藝人員避稅事件再現，發出有關指令（橫店工作室會議內容）進一步調查明星的稅款問題，搞到不少明星都人心惶惶。

范冰冰去年因逃稅問題,人氣大大急跌。（視覺中國）

而聚集了大量明星藝人工作室的浙江省東陽市，近日就公布了2018年度納稅大戶企業的名單，因此曝光了多家明星納稅的金額，其中張藝興進入百大稅費排行榜，繳稅超過千萬人民幣，而楊冪只是排第二而已。有網友就指出如此公開明星稅額，這一個舉動證明他們難有逃稅問題，絕對穩穩當當的「這些人穩了」。

事實上，收入愈多自自然然繳交的稅款就愈多，想不到27歲的張藝興打敗許多明星，包括迪麗熱巴﹑鹿晗﹑劉濤﹑景甜…成為當地明星繳交稅額第一名，總共為1913.62萬人民幣，成為唯一一位進入百大繳稅排行榜的明星。翻睇去年張藝興的工作表現，他拍了兩部網劇《沙海》﹑《一出好戲》，兩部電影《我在你身邊》﹑《一出好戲》同主持三個綜藝節目《偶像練習生》﹑《極限挑戰第四季》﹑《即刻電音》，再加上推出三首數首單曲，9個廣告代言等，收入相當可觀。

張藝興成為當地明星繳交稅額第一名。（視覺中國）

而一向在排名榜位居第一的楊冪，今次就只是排第二名，需要繳交稅額合共為1553.33萬人民幣，相比張藝興她去年的工作只專注在影視作品中，拍了兩部電視劇《談判官》﹑《扶搖》，一部電影《寶貝兒》，不固定綜藝《我是大偵探》﹑《奔跑吧第6季》同固定綜藝《明日之子第2季》，明顯工作量比張藝興少，但稅額同1913.62萬人民幣只差360.29萬人民幣，由此可見楊冪的單一工作價錢比張藝興高。

楊冪排第二。（視覺中國）

至於第三名就是30歲的景甜，需繳交稅額為1043.73萬人民幣，頭三名都是超過千萬的。接下來就是歌手華晨宇需繳交稅額792.30萬人民幣﹑迪麗熱巴666.87萬人民幣﹑鹿晗634.55萬人民幣﹑秦俊傑567.12萬人民幣﹑劉濤548.27萬人民幣﹑靳東533.19萬人民幣。

景甜排第三。（視覺中國）

其他繳交稅額明星：

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