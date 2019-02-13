【致所有愛過的人】林文龍「逼」女兒請假去旅行：我係曳嘅老竇！

林文龍今日（13日）出席新劇《致所有愛過的人》拜神儀式，在劇中飾演泰拳會老闆的他特意密集訓練兩個月減磅操大隻，平時做開運動的文龍都表示有點兒吃力：「始終唔係入健身房操，今次真係要操返啲肌肉出嚟，唔應該要有嘅肉又要cut咗佢！」他笑言自己已經盡力，而且又不用像健美先生般大隻，成果都「見得下人」。

林文龍、黃翠如、連詩雅、陳自瑤及馬貫東等一眾演員今日（13日）出席新劇《致所有愛過的人》拜神儀式。（黃國立攝）

由於農曆新年只有短短三日假期，文龍表示早已在一月尾帶家人去日本和馬來西亞旅行，並第一次帶女兒在外地過生日：「等佢喺異地過下生日開心啲囉，佢生日係學校返緊學，其實正常嚟講係唔得嘅，提早咗少少攞假，唉，我都係曳嘅老竇嚟！」

文龍笑稱由於上擂台的騷肌場口已完成拍攝，所以趁著新年期間都放任了不少。（黃國立攝）

明天就是情人節，文龍有沒有準備驚喜給太太郭可盈？他直言已經想不到新的驚喜：「我都盡我能力keep住畀㗎喇，人係唔可以自滿嘅，我都不斷要求自己進步中，曾經有啲日子太太覺得好sweet嘅，希望我之後有進步可以再畀多啲sweet嘅樣出嚟喇！」

文龍表示明天情人節會和家人簡單地吃餐晚飯。（黃國立攝）