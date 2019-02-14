各位，情人節快樂！不過每逢佳節，都一定有人歡喜就有人愁，情人節，有情人者習慣喺2月14號呢啲日子瘋狂放閃，但其實咁做，根本就係喺一眾單身人士嘅傷口上面灑鹽巴！而鹽巴又點止一種？仲有各位網絡英雄將流行曲改編成為「單身神曲」，過往嘅經典例如有Dear Jane嘅《到此為止》、《不許你注定一人》咁，又例如有古巨基嘅《愛與誠》、陳奕迅嘅《Lonely Christmas》，喺情人節嘅前席，仲有偉大嘅網友將李克勤嘅《紅日》改編成為神曲之一！

「 2月14顛沛流離

2月14曲折離奇

2月14恐嚇著你 做人沒趣味

獨留在 屋企 毒L只得你

冇人能 一生永遠陪伴你 」

（網上圖片）

李克勤Facebook都要X晒都粗口。（Facebook）

但呢壇嘢估唔到連身在賓陽做嘢嘅克勤都聽到，仲不惜翻牆上Facebook回應神曲：「我人在賓陽工作，知道大家咁俾面，本來真係想唱一唱，反正我也不是什麼斯文人。但又驚啲仔睇到聽到，你知呢啲嘢小朋友學得最快...祝大家情人節快樂，單身的就盡快脫單。」既然克唔方便，就等小編幫下你！

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