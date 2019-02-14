【情人節】朴志訓大派手指心冧粉絲　下月連環舉行香港澳門見面會

撰文：蒙曉盈
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今天是一年一度的情人節，有另一半的讀者行程當然多姿多彩，而單身的讀者也不愁寂寞，韓國男團Wanna One成員出身的朴志訓透過Instagram向粉絲大派福利，上載手指心自拍之餘，又說：「今天是情人節，除了朱古力，還能收到我的心嗎？」相信各地的Wannable都能收到朴志訓的愛意！
朴志訓在情人節向粉絲大派福利。（影片截圖）
除此之外，朴志訓又特意在情人節發布影片，向香港Wannable打招呼，順道宣傳3月23日假香港亞洲國際博覽館Runway11舉行的「PARK JIHOON 2019 ASIA FAN MEETING IN HONG KONG “FIRST EDITION”」個人亞洲巡迴粉絲見面會，門票將在2月25日早上10點於Cityline購票通公開發售。與此同時，主辦單位還宣布朴志訓會在3月30日於澳門百老匯百老匯舞台舉行亞洲巡演澳門站，港澳粉絲可以連續兩個星期六與朴志訓見面，實在非常幸福。
朴志訓拍片向香港Wannable打招呼，順道宣傳香港粉絲見面會。（G Production提供）
朴志訓也會到澳門與當地粉絲見面。（G Production提供）
朴志訓不時同大家分享可愛嘅自拍照㗎！
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