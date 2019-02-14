【情人節】朴志訓大派手指心冧粉絲　下月連環舉行香港澳門見面會

今天是一年一度的情人節，有另一半的讀者行程當然多姿多彩，而單身的讀者也不愁寂寞，韓國男團Wanna One成員出身的朴志訓透過Instagram向粉絲大派福利，上載手指心自拍之餘，又說：「今天是情人節，除了朱古力，還能收到我的心嗎？」相信各地的Wannable都能收到朴志訓的愛意！